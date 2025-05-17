Рейтинг@Mail.ru
Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/shashlyk-2017527604.html
Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка
Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка - РИА Новости, 17.05.2025
Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка
Готовить шашлык на открытом огне можно только на расстоянии 5 метров от дома, при нарушении правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф от 5 до 15 тысяч... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T06:10:00+03:00
2025-05-17T06:10:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013120469_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd9b501db9b20e447bdd580a3ac08169.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Готовить шашлык на открытом огне можно только на расстоянии 5 метров от дома, при нарушении правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. "Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии 5 метров от домов и хозпостроек, расположенных на вашем участке. При этом надо очистить землю рядом до двух метров. А вот если вы нарушаете правила противопожарного режима при жарении шашлыка, то вас предупредят о нарушении и могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей", - рассказала Бурякова. Она также отметила, что при введении на территории региона особого противопожарного режима предписание не выдают, а сразу штрафуют на 10-20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250418/shtrafy-2011941346.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013120469_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80b13d270fd0170fb8f5264cd874ad21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка

Дачникам грозит штраф до 15 тысяч рублей за неправильное приготовление шашлыка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПриготовление шашлыка
Приготовление шашлыка - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Приготовление шашлыка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Готовить шашлык на открытом огне можно только на расстоянии 5 метров от дома, при нарушении правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.
"Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии 5 метров от домов и хозпостроек, расположенных на вашем участке. При этом надо очистить землю рядом до двух метров. А вот если вы нарушаете правила противопожарного режима при жарении шашлыка, то вас предупредят о нарушении и могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей", - рассказала Бурякова.
Она также отметила, что при введении на территории региона особого противопожарного режима предписание не выдают, а сразу штрафуют на 10-20 тысяч рублей.
Мангал на балконе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыков на балконе
18 апреля, 02:50
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала