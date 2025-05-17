https://ria.ru/20250517/shashlyk-2017527604.html

Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка

Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка - РИА Новости, 17.05.2025

Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка

Готовить шашлык на открытом огне можно только на расстоянии 5 метров от дома, при нарушении правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф от 5 до 15 тысяч... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T06:10:00+03:00

2025-05-17T06:10:00+03:00

2025-05-17T06:10:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Готовить шашлык на открытом огне можно только на расстоянии 5 метров от дома, при нарушении правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. "Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии 5 метров от домов и хозпостроек, расположенных на вашем участке. При этом надо очистить землю рядом до двух метров. А вот если вы нарушаете правила противопожарного режима при жарении шашлыка, то вас предупредят о нарушении и могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей", - рассказала Бурякова. Она также отметила, что при введении на территории региона особого противопожарного режима предписание не выдают, а сразу штрафуют на 10-20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250418/shtrafy-2011941346.html

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