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Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка
Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка - РИА Новости, 17.05.2025
Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка
Готовить шашлык на открытом огне можно только на расстоянии 5 метров от дома, при нарушении правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф от 5 до 15 тысяч... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T06:10:00+03:00
2025-05-17T06:10:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Готовить шашлык на открытом огне можно только на расстоянии 5 метров от дома, при нарушении правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. "Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии 5 метров от домов и хозпостроек, расположенных на вашем участке. При этом надо очистить землю рядом до двух метров. А вот если вы нарушаете правила противопожарного режима при жарении шашлыка, то вас предупредят о нарушении и могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей", - рассказала Бурякова. Она также отметила, что при введении на территории региона особого противопожарного режима предписание не выдают, а сразу штрафуют на 10-20 тысяч рублей.
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общество, россия
Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка
Дачникам грозит штраф до 15 тысяч рублей за неправильное приготовление шашлыка
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Готовить шашлык на открытом огне можно только на расстоянии 5 метров от дома, при нарушении правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.
"Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии 5 метров от домов и хозпостроек, расположенных на вашем участке. При этом надо очистить землю рядом до двух метров. А вот если вы нарушаете правила противопожарного режима при жарении шашлыка, то вас предупредят о нарушении и могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей", - рассказала Бурякова.
Она также отметила, что при введении на территории региона особого противопожарного режима предписание не выдают, а сразу штрафуют на 10-20 тысяч рублей.