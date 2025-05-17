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Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования - РИА Новости, 17.05.2025
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07:08 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/sberbank-2017528697.html
Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования
Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования - РИА Новости, 17.05.2025
Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования
Сбербанк летом этого года планирует открыть первый офис исламского финансирования в Москве, сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев в интервью РИА... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T07:08:00+03:00
2025-05-17T07:08:00+03:00
экономика
москва
россия
казань
олег ганеев
сбербанк россии
госдума рф
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Сбербанк летом этого года планирует открыть первый офис исламского финансирования в Москве, сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев в интервью РИА Новости в рамках KazanForum. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года. "Летом планируем открыть первый офис партнерского финансирования в Москве", - сказал Ганеев. Следующим нормам шариата людям нельзя пользоваться классическими банковскими услугами: брать и размещать деньги под процент. Поэтому в исламской финансовой модели не выдаются классические займы под проценты, а используются другие формы. Это может быть рассрочка, лизинг или долевое финансирование. Халяльный инвестор также не терпит "греховных" проектов, таких, где фигурируют эротика и секс, азартные игры, казино, табак, алкоголь или оружие. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250517/sberbank-2017523345.html
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экономика, москва, россия, казань, олег ганеев, сбербанк россии, госдума рф
Экономика, Москва, Россия, Казань, Олег Ганеев, Сбербанк России, Госдума РФ
Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования

Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Сбербанк летом этого года планирует открыть первый офис исламского финансирования в Москве, сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев в интервью РИА Новости в рамках KazanForum.
Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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Вчера, 03:58
"Летом планируем открыть первый офис партнерского финансирования в Москве", - сказал Ганеев.
Следующим нормам шариата людям нельзя пользоваться классическими банковскими услугами: брать и размещать деньги под процент. Поэтому в исламской финансовой модели не выдаются классические займы под проценты, а используются другие формы. Это может быть рассрочка, лизинг или долевое финансирование.
Халяльный инвестор также не терпит "греховных" проектов, таких, где фигурируют эротика и секс, азартные игры, казино, табак, алкоголь или оружие.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Сбербанке рассказали о спросе на исламские дебетовые карты
16 мая, 21:56
 
ЭкономикаМоскваРоссияКазаньОлег ГанеевСбербанк РоссииГосдума РФ
 
 
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