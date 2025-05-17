https://ria.ru/20250517/sberbank-2017528697.html
Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования
Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования - РИА Новости, 17.05.2025
Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования
Сбербанк летом этого года планирует открыть первый офис исламского финансирования в Москве, сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев в интервью РИА... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T07:08:00+03:00
2025-05-17T07:08:00+03:00
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Сбербанк летом этого года планирует открыть первый офис исламского финансирования в Москве, сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев в интервью РИА Новости в рамках KazanForum. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года. "Летом планируем открыть первый офис партнерского финансирования в Москве", - сказал Ганеев. Следующим нормам шариата людям нельзя пользоваться классическими банковскими услугами: брать и размещать деньги под процент. Поэтому в исламской финансовой модели не выдаются классические займы под проценты, а используются другие формы. Это может быть рассрочка, лизинг или долевое финансирование. Халяльный инвестор также не терпит "греховных" проектов, таких, где фигурируют эротика и секс, азартные игры, казино, табак, алкоголь или оружие. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250517/sberbank-2017523345.html
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экономика, москва, россия, казань, олег ганеев, сбербанк россии, госдума рф
Экономика, Москва, Россия, Казань, Олег Ганеев, Сбербанк России, Госдума РФ
Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования
Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования в Москве