https://ria.ru/20250517/sberbank-2017528697.html

Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования

Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования - РИА Новости, 17.05.2025

Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования

Сбербанк летом этого года планирует открыть первый офис исламского финансирования в Москве, сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев в интервью РИА... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T07:08:00+03:00

2025-05-17T07:08:00+03:00

2025-05-17T07:08:00+03:00

экономика

москва

россия

казань

олег ганеев

сбербанк россии

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577878577_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_233a96b397228bcd83fd0632fd119ab3.jpg

КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Сбербанк летом этого года планирует открыть первый офис исламского финансирования в Москве, сообщил старший вице-президент банка Олег Ганеев в интервью РИА Новости в рамках KazanForum. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года. "Летом планируем открыть первый офис партнерского финансирования в Москве", - сказал Ганеев. Следующим нормам шариата людям нельзя пользоваться классическими банковскими услугами: брать и размещать деньги под процент. Поэтому в исламской финансовой модели не выдаются классические займы под проценты, а используются другие формы. Это может быть рассрочка, лизинг или долевое финансирование. Халяльный инвестор также не терпит "греховных" проектов, таких, где фигурируют эротика и секс, азартные игры, казино, табак, алкоголь или оружие. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250517/sberbank-2017523345.html

https://ria.ru/20250516/ekonomika-2017505493.html

москва

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, россия, казань, олег ганеев, сбербанк россии, госдума рф