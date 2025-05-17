https://ria.ru/20250517/sberbank-2017523345.html

В Сбербанке рассказали о работе в сфере исламского банкинга

В Сбербанке рассказали о работе в сфере исламского банкинга - РИА Новости, 17.05.2025

В Сбербанке рассказали о работе в сфере исламского банкинга

В Сбербанке на текущий момент достаточно квалифицированных кадров в сфере исламского банкинга, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T03:58:00+03:00

2025-05-17T03:58:00+03:00

2025-05-17T03:58:00+03:00

россия

казань

олег ганеев

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сбер

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. В Сбербанке на текущий момент достаточно квалифицированных кадров в сфере исламского банкинга, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в рамках KazanForum. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года. "В "Сбере" на текущий момент достаточно (квалифицированных кадров - ред.). Если решим расширяться, а это всегда делается под объемы бизнеса, то тут же появятся вопросы, потому что все профессионалы на рынке уже заняты, все при деле", - сказал он. Также Ганеев отметил, что вопросами подготовки кадров занимается экспертный совет. У Сбербанка есть федеральные и региональные инициативы, поскольку важно повышать финансовую грамотность по этому направлению. "Мы готовим таких специалистов не только в интересах "Сбера", но и для всего рынка. Идем сразу четырьмя путями: дистанционное обучение, очное и заочное обучение в "СберУниверситете", финансовая грамотность по федеральным и региональным программам, а также отдельные отношения с вузами, которые проявляют к этому интерес", - отметил он. В Сбербанк приходят разные запросы по поводу обучения по исламскому банкингу: от индивидуальных лекций до включения блоков по партнерскому финансированию в экономические и юридические специальности - над этим также ведется работа, добавил Ганеев. Программа обучения "Сбера" популярна, так как состав участников эксперимента постоянно расширяется, отметил старший вице-президент. "Рынок разворачивается в эту сторону, и такие специалисты будут востребованы, причем не только внутри страны. Меняются направления трансграничных, международных сделок, а это особые отношения, юридические и географические обвязки. Соответственно, это может понадобиться в более широком смысле", - считает Ганеев. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250516/ekonomika-2017505493.html

https://ria.ru/20250515/aksakov-2017136588.html

https://realty.ria.ru/20250227/sberbank-2001975875.html

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россия, казань, олег ганеев, сбербанк россии, сбер, госдума рф