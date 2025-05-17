Рейтинг@Mail.ru
Попытки вылазок ВСУ в Херсонской области обречены, заявил Сальдо - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 17.05.2025 (обновлено: 08:51 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/saldo-2017532937.html
Попытки вылазок ВСУ в Херсонской области обречены, заявил Сальдо
Попытки вылазок ВСУ в Херсонской области обречены, заявил Сальдо - РИА Новости, 17.05.2025
Попытки вылазок ВСУ в Херсонской области обречены, заявил Сальдо
Попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер и обречены, заявил РИА РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:31:00+03:00
2025-05-17T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер и обречены, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.Антоновский мост в настоящее время разрушен. Ранее он соединял города Алешки (левобережная часть Херсонской области) и Херсон (правобережная часть)."Антоновский участок остается зоной повышенного внимания. Попытки вылазок с их стороны фиксируются, но носят бессистемный характер. Очевидно, что вызваны они не военными, а политическими факторами, а поэтому заранее обречены на провал", - сообщил Сальдо агентству.По его словам, каждое движение противника на этом участке фронта находится под наблюдением российских войск. "Каждый выстрел - под ответным ударом", - сказал губернатор.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017365014.html
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017529226.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
Попытки вылазок ВСУ в Херсонской области обречены, заявил Сальдо

Сальдо назвал попытки ВСУ закрепиться у Антоновского моста бессистемными

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер и обречены, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Антоновский мост в настоящее время разрушен. Ранее он соединял города Алешки (левобережная часть Херсонской области) и Херсон (правобережная часть).
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Врачи не помогут. В тылу Украины появилась новая угроза
Вчера, 08:00
"Антоновский участок остается зоной повышенного внимания. Попытки вылазок с их стороны фиксируются, но носят бессистемный характер. Очевидно, что вызваны они не военными, а политическими факторами, а поэтому заранее обречены на провал", - сообщил Сальдо агентству.
По его словам, каждое движение противника на этом участке фронта находится под наблюдением российских войск. "Каждый выстрел - под ответным ударом", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Писториус призвал готовиться к важному дню, касающемуся Украины
Вчера, 07:29
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала