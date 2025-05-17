Попытки вылазок ВСУ в Херсонской области обречены, заявил Сальдо
Сальдо назвал попытки ВСУ закрепиться у Антоновского моста бессистемными
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер и обречены, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Антоновский мост в настоящее время разрушен. Ранее он соединял города Алешки (левобережная часть Херсонской области) и Херсон (правобережная часть).
"Антоновский участок остается зоной повышенного внимания. Попытки вылазок с их стороны фиксируются, но носят бессистемный характер. Очевидно, что вызваны они не военными, а политическими факторами, а поэтому заранее обречены на провал", - сообщил Сальдо агентству.
По его словам, каждое движение противника на этом участке фронта находится под наблюдением российских войск. "Каждый выстрел - под ответным ударом", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.