https://ria.ru/20250517/saldo-2017532937.html

Попытки вылазок ВСУ в Херсонской области обречены, заявил Сальдо

Попытки вылазок ВСУ в Херсонской области обречены, заявил Сальдо - РИА Новости, 17.05.2025

Попытки вылазок ВСУ в Херсонской области обречены, заявил Сальдо

Попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер и обречены, заявил РИА РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T08:31:00+03:00

2025-05-17T08:31:00+03:00

2025-05-17T08:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер и обречены, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.Антоновский мост в настоящее время разрушен. Ранее он соединял города Алешки (левобережная часть Херсонской области) и Херсон (правобережная часть)."Антоновский участок остается зоной повышенного внимания. Попытки вылазок с их стороны фиксируются, но носят бессистемный характер. Очевидно, что вызваны они не военными, а политическими факторами, а поэтому заранее обречены на провал", - сообщил Сальдо агентству.По его словам, каждое движение противника на этом участке фронта находится под наблюдением российских войск. "Каждый выстрел - под ответным ударом", - сказал губернатор.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250517/ukraina-2017365014.html

https://ria.ru/20250517/ukraina-2017529226.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо