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Кандидат в президенты Румынии Симион закроет аккаунты в соцсетях - РИА Новости, 17.05.2025
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14:40 17.05.2025
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Кандидат в президенты Румынии Симион закроет аккаунты в соцсетях
Кандидат в президенты Румынии Симион закроет аккаунты в соцсетях - РИА Новости, 17.05.2025
Кандидат в президенты Румынии Симион закроет аккаунты в соцсетях
Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион сообщил, что решил в день тишины закрыть... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:40:00+03:00
2025-05-17T14:40:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион сообщил, что решил в день тишины закрыть свои аккаунты в социальных сетях. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур выборов пройдет 18 мая. "В знак уважения ко дню тишины я также закрою этот аккаунт в социальной сети. Аккаунт в TikTok уже закрыт, а других аккаунтов, принадлежащих мне, у меня нет", - написал Симион на своей странице в соцсети Facebook *Кандидат в президенты призвал других политиков последовать его примеру. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, технологии, румыния, россия, сша, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Технологии, Румыния, Россия, США, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
Кандидат в президенты Румынии Симион закроет аккаунты в соцсетях

Кандидат в президенты Румынии Симион закроет аккаунты в соцсетях в день тишины

© Фото : AP / Andreea AlexandruКандидат в президенты Румынии Джеордже Симион
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : AP / Andreea Alexandru
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион сообщил, что решил в день тишины закрыть свои аккаунты в социальных сетях.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур выборов пройдет 18 мая.
"В знак уважения ко дню тишины я также закрою этот аккаунт в социальной сети. Аккаунт в TikTok уже закрыт, а других аккаунтов, принадлежащих мне, у меня нет", - написал Симион на своей странице в соцсети Facebook *
Кандидат в президенты призвал других политиков последовать его примеру.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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В миреТехнологииРумынияРоссияСШАКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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