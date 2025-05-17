Кандидат в президенты Румынии Симион закроет аккаунты в соцсетях
Кандидат в президенты Румынии Симион закроет аккаунты в соцсетях в день тишины
© Фото : AP / Andreea AlexandruКандидат в президенты Румынии Джеордже Симион
© Фото : AP / Andreea Alexandru
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион сообщил, что решил в день тишины закрыть свои аккаунты в социальных сетях.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур выборов пройдет 18 мая.
"В знак уважения ко дню тишины я также закрою этот аккаунт в социальной сети. Аккаунт в TikTok уже закрыт, а других аккаунтов, принадлежащих мне, у меня нет", - написал Симион на своей странице в соцсети Facebook *
Кандидат в президенты призвал других политиков последовать его примеру.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская