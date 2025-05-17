https://ria.ru/20250517/rumyniya-2017558590.html

Кандидат в президенты Румынии Симион закроет аккаунты в соцсетях

Кандидат в президенты Румынии Симион закроет аккаунты в соцсетях - РИА Новости, 17.05.2025

Кандидат в президенты Румынии Симион закроет аккаунты в соцсетях

Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион сообщил, что решил в день тишины закрыть... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:40:00+03:00

2025-05-17T14:40:00+03:00

2025-05-17T14:40:00+03:00

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президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион сообщил, что решил в день тишины закрыть свои аккаунты в социальных сетях. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур выборов пройдет 18 мая. "В знак уважения ко дню тишины я также закрою этот аккаунт в социальной сети. Аккаунт в TikTok уже закрыт, а других аккаунтов, принадлежащих мне, у меня нет", - написал Симион на своей странице в соцсети Facebook *Кандидат в президенты призвал других политиков последовать его примеру. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250506/rumynija-2015385462.html

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в мире, технологии, румыния, россия, сша, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025