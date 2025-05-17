Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за границей
Россияне могут обменять рубли на местную валюту в десяти странах
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Туристы из России могут обменять рубли на местную валюту в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане, выяснило РИА Новости.
Агентство изучило данные сайтов обменников и крупнейших банков в аэропортах столиц странах мира, популярных у путешественников, некоторых популярных курортов и предложения в черте городов. В шести перечисленных государствах возможность обменять валюту доступна как в пунктах обмена в воздушной гавани, так и в кредитных организациях в населенных пунктах.
Кроме того, обменять рубли можно в Китае в аэропортах после прилета. Также это доступно в банках на территории городов в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии.
Что касается таких стран, как Япония, Египет, Франция, Вьетнам, Танзания, ЮАР, Венесуэла и Бразилия, то в их обменниках и крупных банках не получится получить местную валюту за рубли.
Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013-го, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. В некоторых странах Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом.
Как подчеркивали в Минэкономразвития, с проблемой столкнулись по всему миру, в России некоторые кредитные организации также не принимают купюры старого образца.
В феврале клиентов банков предупредили о возможных сложностях с покупкой новых долларов, поскольку они не всегда есть в наличии. При этом некоторые кредитные организации стали брать комиссию за покупку валюты нового образца.
В МВД рассказали об опасности услуги "обмена валюты" на дому
20 марта, 05:17