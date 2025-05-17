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Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за границей - РИА Новости, 17.05.2025
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Туризм
 
15:30 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/rubli-2017569281.html
Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за границей
Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за границей - РИА Новости, 17.05.2025
Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за границей
Туристы из России могут обменять рубли на местную валюту в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:30:00+03:00
2025-05-17T15:30:00+03:00
туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
южная корея
оаэ
китай
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Туристы из России могут обменять рубли на местную валюту в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане, выяснило РИА Новости.Агентство изучило данные сайтов обменников и крупнейших банков в аэропортах столиц странах мира, популярных у путешественников, некоторых популярных курортов и предложения в черте городов. В шести перечисленных государствах возможность обменять валюту доступна как в пунктах обмена в воздушной гавани, так и в кредитных организациях в населенных пунктах.Кроме того, обменять рубли можно в Китае в аэропортах после прилета. Также это доступно в банках на территории городов в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии.Что касается таких стран, как Япония, Египет, Франция, Вьетнам, Танзания, ЮАР, Венесуэла и Бразилия, то в их обменниках и крупных банках не получится получить местную валюту за рубли.Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013-го, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. В некоторых странах Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом.Как подчеркивали в Минэкономразвития, с проблемой столкнулись по всему миру, в России некоторые кредитные организации также не принимают купюры старого образца.В феврале клиентов банков предупредили о возможных сложностях с покупкой новых долларов, поскольку они не всегда есть в наличии. При этом некоторые кредитные организации стали брать комиссию за покупку валюты нового образца.
https://ria.ru/20250503/valyuty-2014754402.html
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), южная корея, оаэ, китай, технологии
Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Южная Корея, ОАЭ, Китай, Технологии
Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за границей

Россияне могут обменять рубли на местную валюту в десяти странах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Туристы из России могут обменять рубли на местную валюту в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане, выяснило РИА Новости.
Агентство изучило данные сайтов обменников и крупнейших банков в аэропортах столиц странах мира, популярных у путешественников, некоторых популярных курортов и предложения в черте городов. В шести перечисленных государствах возможность обменять валюту доступна как в пунктах обмена в воздушной гавани, так и в кредитных организациях в населенных пунктах.
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Кроме того, обменять рубли можно в Китае в аэропортах после прилета. Также это доступно в банках на территории городов в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии.
Что касается таких стран, как Япония, Египет, Франция, Вьетнам, Танзания, ЮАР, Венесуэла и Бразилия, то в их обменниках и крупных банках не получится получить местную валюту за рубли.
Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013-го, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. В некоторых странах Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом.
Как подчеркивали в Минэкономразвития, с проблемой столкнулись по всему миру, в России некоторые кредитные организации также не принимают купюры старого образца.
В феврале клиентов банков предупредили о возможных сложностях с покупкой новых долларов, поскольку они не всегда есть в наличии. При этом некоторые кредитные организации стали брать комиссию за покупку валюты нового образца.
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