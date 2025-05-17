https://ria.ru/20250517/rubli-2017569281.html

Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за границей

Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за границей - РИА Новости, 17.05.2025

Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за границей

Туристы из России могут обменять рубли на местную валюту в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:30:00+03:00

2025-05-17T15:30:00+03:00

2025-05-17T15:30:00+03:00

туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

южная корея

оаэ

китай

технологии

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Туристы из России могут обменять рубли на местную валюту в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане, выяснило РИА Новости.Агентство изучило данные сайтов обменников и крупнейших банков в аэропортах столиц странах мира, популярных у путешественников, некоторых популярных курортов и предложения в черте городов. В шести перечисленных государствах возможность обменять валюту доступна как в пунктах обмена в воздушной гавани, так и в кредитных организациях в населенных пунктах.Кроме того, обменять рубли можно в Китае в аэропортах после прилета. Также это доступно в банках на территории городов в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии.Что касается таких стран, как Япония, Египет, Франция, Вьетнам, Танзания, ЮАР, Венесуэла и Бразилия, то в их обменниках и крупных банках не получится получить местную валюту за рубли.Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013-го, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. В некоторых странах Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом.Как подчеркивали в Минэкономразвития, с проблемой столкнулись по всему миру, в России некоторые кредитные организации также не принимают купюры старого образца.В феврале клиентов банков предупредили о возможных сложностях с покупкой новых долларов, поскольку они не всегда есть в наличии. При этом некоторые кредитные организации стали брать комиссию за покупку валюты нового образца.

https://ria.ru/20250503/valyuty-2014754402.html

https://ria.ru/20250320/valyuta-2006101456.html

южная корея

оаэ

китай

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), южная корея, оаэ, китай, технологии