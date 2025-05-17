https://ria.ru/20250517/rubl-2017515923.html

Раскрыто, как изменится курс рубля после переговоров в Стамбуле

Раскрыто, как изменится курс рубля после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025

Раскрыто, как изменится курс рубля после переговоров в Стамбуле

На уходящей неделе темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T02:17:00+03:00

2025-05-17T02:17:00+03:00

2025-05-17T02:17:00+03:00

экономика

ави кэпитал

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

рубль

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На уходящей неделе темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций "АВИ Кэпитал"​ Михаил Родичкин."Неопределенность рынка после стамбульских переговоров продолжится, мы ожидаем продолжение высокой волатильности с трендом на ослабления рубля. Хэдлайны по дальнейшим переговорам остаются в центре внимания", — указал он.В качестве факторов, ограничивающих укрепление рубля, эксперт назвал традиционное для весны и лета падение счета текущих операций и значительное погашение валютных облигаций. Но ключевой вопрос останется за геополитикой и за тем, каким будет ход переговоров.В случае позитивного исхода вероятно краткосрочное укрепление рубля на 5-10 процентов в условиях низкой ликвидности, однако это продлится недолго. Ослабление санкций приведет к восстановлению импорта и оттока капитала, заключил Родичкин.

https://ria.ru/20250515/rubl-2017012435.html

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экономика, ави кэпитал, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, рубль, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025