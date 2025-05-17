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Раскрыто, как изменится курс рубля после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
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02:17 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/rubl-2017515923.html
Раскрыто, как изменится курс рубля после переговоров в Стамбуле
Раскрыто, как изменится курс рубля после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
Раскрыто, как изменится курс рубля после переговоров в Стамбуле
На уходящей неделе темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:17:00+03:00
2025-05-17T02:17:00+03:00
экономика
ави кэпитал
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На уходящей неделе темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций "АВИ Кэпитал"​ Михаил Родичкин.&quot;Неопределенность рынка после стамбульских переговоров продолжится, мы ожидаем продолжение высокой волатильности с трендом на ослабления рубля. Хэдлайны по дальнейшим переговорам остаются в центре внимания&quot;, — указал он.В качестве факторов, ограничивающих укрепление рубля, эксперт назвал традиционное для весны и лета падение счета текущих операций и значительное погашение валютных облигаций. Но ключевой вопрос останется за геополитикой и за тем, каким будет ход переговоров.В случае позитивного исхода вероятно краткосрочное укрепление рубля на 5-10 процентов в условиях низкой ликвидности, однако это продлится недолго. Ослабление санкций приведет к восстановлению импорта и оттока капитала, заключил Родичкин.
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экономика, ави кэпитал, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, рубль, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Экономика, АВИ Кэпитал, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Рубль, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Раскрыто, как изменится курс рубля после переговоров в Стамбуле

Финансист Родичкин: курсу рубля угрожает нестабильность после встречи в Стамбуле

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка возле пункта обмена валют
Девушка возле пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На уходящей неделе темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций "АВИ Кэпитал"​ Михаил Родичкин.
«

"Неопределенность рынка после стамбульских переговоров продолжится, мы ожидаем продолжение высокой волатильности с трендом на ослабления рубля. Хэдлайны по дальнейшим переговорам остаются в центре внимания", — указал он.

В качестве факторов, ограничивающих укрепление рубля, эксперт назвал традиционное для весны и лета падение счета текущих операций и значительное погашение валютных облигаций. Но ключевой вопрос останется за геополитикой и за тем, каким будет ход переговоров.
В случае позитивного исхода вероятно краткосрочное укрепление рубля на 5-10 процентов в условиях низкой ликвидности, однако это продлится недолго. Ослабление санкций приведет к восстановлению импорта и оттока капитала, заключил Родичкин.
Пункт обмена валюты - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Финансист назвал самый серьезный риск для сильного рубля
15 мая, 03:18
 
ЭкономикаАВИ КэпиталСитуация с курсами валют и ценами на нефтьРубльПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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