https://ria.ru/20250517/rubl-2017515923.html
Раскрыто, как изменится курс рубля после переговоров в Стамбуле
Раскрыто, как изменится курс рубля после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
Раскрыто, как изменится курс рубля после переговоров в Стамбуле
На уходящей неделе темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:17:00+03:00
2025-05-17T02:17:00+03:00
2025-05-17T02:17:00+03:00
экономика
ави кэпитал
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889885988_0:214:2891:1840_1920x0_80_0_0_471a0db0afcffd7bbe4289116fc569c8.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На уходящей неделе темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций "АВИ Кэпитал" Михаил Родичкин."Неопределенность рынка после стамбульских переговоров продолжится, мы ожидаем продолжение высокой волатильности с трендом на ослабления рубля. Хэдлайны по дальнейшим переговорам остаются в центре внимания", — указал он.В качестве факторов, ограничивающих укрепление рубля, эксперт назвал традиционное для весны и лета падение счета текущих операций и значительное погашение валютных облигаций. Но ключевой вопрос останется за геополитикой и за тем, каким будет ход переговоров.В случае позитивного исхода вероятно краткосрочное укрепление рубля на 5-10 процентов в условиях низкой ликвидности, однако это продлится недолго. Ослабление санкций приведет к восстановлению импорта и оттока капитала, заключил Родичкин.
https://ria.ru/20250515/rubl-2017012435.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889885988_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_3f03984a426aa4ce5b1e9bb57071a678.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ави кэпитал, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, рубль, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Экономика, АВИ Кэпитал, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Рубль, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Раскрыто, как изменится курс рубля после переговоров в Стамбуле
Финансист Родичкин: курсу рубля угрожает нестабильность после встречи в Стамбуле