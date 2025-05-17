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Рубио оценил возможность встречи по Украине в Ватикане - РИА Новости, 17.05.2025
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22:49 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/rubio-2017628242.html
Рубио оценил возможность встречи по Украине в Ватикане
Рубио оценил возможность встречи по Украине в Ватикане - РИА Новости, 17.05.2025
Рубио оценил возможность встречи по Украине в Ватикане
Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T22:49:00+03:00
2025-05-17T22:49:00+03:00
в мире
ватикан
украина
сша
маттео дзуппи
марко рубио
пьетро паролин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта. В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. "Я бы не назвал их (Ватикан - ред.) посредником, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам будет комфортно приехать. Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не просто в попытках посредничества в установлении мира, но и в обмене пленными", - заявил Рубио перед встречей с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи, его слова приводит госдеп. Предыдущий папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. В мае 2023 года он поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
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в мире, ватикан, украина, сша, маттео дзуппи, марко рубио, пьетро паролин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Ватикан, Украина, США, Маттео Дзуппи, Марко Рубио, Пьетро Паролин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Рубио оценил возможность встречи по Украине в Ватикане

Рубио: встреча по Украине в Ватикане будет комфортной для обеих сторон конфликта

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта.
В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.
«
"Я бы не назвал их (Ватикан - ред.) посредником, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам будет комфортно приехать. Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не просто в попытках посредничества в установлении мира, но и в обмене пленными", - заявил Рубио перед встречей с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи, его слова приводит госдеп.
Предыдущий папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. В мае 2023 года он поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
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В миреВатиканУкраинаСШАМаттео ДзуппиМарко РубиоПьетро ПаролинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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