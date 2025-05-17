Рубио оценил возможность встречи по Украине в Ватикане
Рубио: встреча по Украине в Ватикане будет комфортной для обеих сторон конфликта
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта.
В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.
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"Я бы не назвал их (Ватикан - ред.) посредником, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам будет комфортно приехать. Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не просто в попытках посредничества в установлении мира, но и в обмене пленными", - заявил Рубио перед встречей с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи, его слова приводит госдеп.
Предыдущий папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. В мае 2023 года он поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.