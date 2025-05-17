https://ria.ru/20250517/rubio-2017628242.html

Рубио оценил возможность встречи по Украине в Ватикане

Рубио оценил возможность встречи по Украине в Ватикане - РИА Новости, 17.05.2025

Рубио оценил возможность встречи по Украине в Ватикане

Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T22:49:00+03:00

2025-05-17T22:49:00+03:00

2025-05-17T22:49:00+03:00

в мире

ватикан

украина

сша

маттео дзуппи

марко рубио

пьетро паролин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта. В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. "Я бы не назвал их (Ватикан - ред.) посредником, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам будет комфортно приехать. Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не просто в попытках посредничества в установлении мира, но и в обмене пленными", - заявил Рубио перед встречей с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи, его слова приводит госдеп. Предыдущий папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. В мае 2023 года он поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.

https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017625158.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ватикан, украина, сша, маттео дзуппи, марко рубио, пьетро паролин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025