Госдеп прокомментировал телефонный разговор Лаврова с Рубио
Госдеп: Рубио поприветствовал соглашение России и Украины об обмене пленными
© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolГлава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поприветствовал достигнутое Москвой и Киевом соглашение об обмене пленными, заявило в субботу американское внешнеполитическое ведомство.
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"Рубио поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Рубио приветствовал соглашение об обмене пленными, достигнутое в ходе украинско-российских переговоров в Стамбуле 16 мая, и передал решительное послание президента (США Дональда - ред.) Трампа: Соединенные Штаты привержены достижению прочного прекращения российско-украинской войны", - сказала официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
Она также заявила, что предложенный США план урегулирования конфликта на Украине "намечает наилучший путь вперед".
Ранее МИД РФ сообщал, что Лавров и Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран, а также обсудили международную проблематику.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1 тысяча на 1 тысячу - с Украиной. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.