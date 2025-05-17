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Госдеп прокомментировал телефонный разговор Лаврова с Рубио

Госдеп прокомментировал телефонный разговор Лаврова с Рубио - РИА Новости, 17.05.2025

Госдеп прокомментировал телефонный разговор Лаврова с Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поприветствовал достигнутое Москвой и Киевом соглашение об обмене пленными, РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:15:00+03:00

2025-05-17T20:15:00+03:00

2025-05-17T20:15:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поприветствовал достигнутое Москвой и Киевом соглашение об обмене пленными, заявило в субботу американское внешнеполитическое ведомство. "Рубио поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Рубио приветствовал соглашение об обмене пленными, достигнутое в ходе украинско-российских переговоров в Стамбуле 16 мая, и передал решительное послание президента (США Дональда - ред.) Трампа: Соединенные Штаты привержены достижению прочного прекращения российско-украинской войны", - сказала официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.Она также заявила, что предложенный США план урегулирования конфликта на Украине "намечает наилучший путь вперед". Ранее МИД РФ сообщал, что Лавров и Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран, а также обсудили международную проблематику. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1 тысяча на 1 тысячу - с Украиной. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250517/peregovory-2017572482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, марко рубио, сергей лавров, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025