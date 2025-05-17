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Рубио высказался о позиции США по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 17.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/rubio-2017573196.html
Рубио высказался о позиции США по урегулированию украинского кризиса
Рубио высказался о позиции США по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 17.05.2025
Рубио высказался о позиции США по урегулированию украинского кризиса
Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым приветствовал договоренности России и Украины по итогам переговоров в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:57:00+03:00
2025-05-17T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
марко рубио
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым приветствовал договоренности России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле, а также подчеркнул готовность Соединенных Штатов содействовать урегулированию конфликта и дальше, сообщили в российском дипведомстве.По сообщению на сайте МИД РФ, телефонный разговор состоялся в субботу."Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования", - говорится в сообщении.
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в мире, сша, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, марко рубио, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Марко Рубио, Сергей Лавров
Рубио высказался о позиции США по урегулированию украинского кризиса

Рубио заявил о готовности США содействовать урегулированию кризиса на Украине

© AP Photo / Nathan HowardГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Nathan Howard
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым приветствовал договоренности России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле, а также подчеркнул готовность Соединенных Штатов содействовать урегулированию конфликта и дальше, сообщили в российском дипведомстве.
По сообщению на сайте МИД РФ, телефонный разговор состоялся в субботу.
"Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
На Украине раскрыли, как США унизили Зеленского после поездки в Турцию
Вчера, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаМарко РубиоСергей Лавров
 
 
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