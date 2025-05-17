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Рубио высказался о позиции США по урегулированию украинского кризиса

Рубио высказался о позиции США по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 17.05.2025

Рубио высказался о позиции США по урегулированию украинского кризиса

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым приветствовал договоренности России и Украины по итогам переговоров в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:57:00+03:00

2025-05-17T15:57:00+03:00

2025-05-17T15:57:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым приветствовал договоренности России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле, а также подчеркнул готовность Соединенных Штатов содействовать урегулированию конфликта и дальше, сообщили в российском дипведомстве.По сообщению на сайте МИД РФ, телефонный разговор состоялся в субботу."Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017569461.html

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