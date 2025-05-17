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В РПЦ прокомментировали идею налога на бездетность - РИА Новости, 17.05.2025
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Религия
 
16:37 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/rpts-2017580026.html
В РПЦ прокомментировали идею налога на бездетность
В РПЦ прокомментировали идею налога на бездетность - РИА Новости, 17.05.2025
В РПЦ прокомментировали идею налога на бездетность
Русская православная церковь исходит из того, что нужно помогать семьям с детьми, в том числе вводить льготное налогообложение, а не налоги для бездетных,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:37:00+03:00
2025-05-17T16:37:00+03:00
религия
венгрия
россия
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Русская православная церковь исходит из того, что нужно помогать семьям с детьми, в том числе вводить льготное налогообложение, а не налоги для бездетных, рассказал РИА Новости зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Ранее в интернете появилась видеозапись выступления, в ходе которого известный проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев высказался за введение налога на бездетность. По его словам, такой налог должен быть небольшим, чтобы мужчины, не имеющие детей, были в обществе "стигматизированы". "Мы исходим из того, что использование системы налогообложения для поощрения поддержки рождаемости и решения демографической проблемы должно использоваться следующим образом: нужно создавать заведомо преференционные условия для людей, которые имеют семьи, рожают, воспитывают детей. Налоговая система должна предоставлять соответствующие вычеты, преференции. На наш взгляд, это выражение справедливости, потому что, очевидно, семьи с детьми тратят свои доходы в том числе на детей, тогда как в большинстве случаев одинокие люди этой статьи расходов на себе не несут. Поэтому для поддержания социальной справедливости нужно не вводить налоги на бездетных, а давать преимущества, преференции тем, кто детей рожает и воспитывает", - сказал Кипшидзе. Про его словам, такая практика введения налоговых преференций для родителей давно сложилась во многих странах и "имеет много положительных результатов". Так, например, в Венгрии, продолжил он, матери вовсе освобождаются от подоходных налогов. "Думаю, что в России следует такую практику развивать и поощрять", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241014/nalog-1977876769.html
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венгрия, россия, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Венгрия, Россия, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Московский Патриархат
В РПЦ прокомментировали идею налога на бездетность

В РПЦ призвали помогать семьям с детьми, а не вводить налоги на бездетность

© Depositphotos.com / KruchenkovaМногодетная семья в парке
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Depositphotos.com / Kruchenkova
Многодетная семья в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Русская православная церковь исходит из того, что нужно помогать семьям с детьми, в том числе вводить льготное налогообложение, а не налоги для бездетных, рассказал РИА Новости зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в интернете появилась видеозапись выступления, в ходе которого известный проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев высказался за введение налога на бездетность. По его словам, такой налог должен быть небольшим, чтобы мужчины, не имеющие детей, были в обществе "стигматизированы".
«
"Мы исходим из того, что использование системы налогообложения для поощрения поддержки рождаемости и решения демографической проблемы должно использоваться следующим образом: нужно создавать заведомо преференционные условия для людей, которые имеют семьи, рожают, воспитывают детей. Налоговая система должна предоставлять соответствующие вычеты, преференции. На наш взгляд, это выражение справедливости, потому что, очевидно, семьи с детьми тратят свои доходы в том числе на детей, тогда как в большинстве случаев одинокие люди этой статьи расходов на себе не несут. Поэтому для поддержания социальной справедливости нужно не вводить налоги на бездетных, а давать преимущества, преференции тем, кто детей рожает и воспитывает", - сказал Кипшидзе.
Про его словам, такая практика введения налоговых преференций для родителей давно сложилась во многих странах и "имеет много положительных результатов". Так, например, в Венгрии, продолжил он, матери вовсе освобождаются от подоходных налогов.
"Думаю, что в России следует такую практику развивать и поощрять", - заключил собеседник агентства.
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РелигияВенгрияРоссияВахтанг КипшидзеРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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