https://ria.ru/20250517/rpts-2017580026.html

В РПЦ прокомментировали идею налога на бездетность

В РПЦ прокомментировали идею налога на бездетность - РИА Новости, 17.05.2025

В РПЦ прокомментировали идею налога на бездетность

Русская православная церковь исходит из того, что нужно помогать семьям с детьми, в том числе вводить льготное налогообложение, а не налоги для бездетных,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:37:00+03:00

2025-05-17T16:37:00+03:00

2025-05-17T16:37:00+03:00

религия

венгрия

россия

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

московский патриархат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_302:542:2980:2048_1920x0_80_0_0_92dbdb810e48ddf7c7501cf15c2d23d7.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Русская православная церковь исходит из того, что нужно помогать семьям с детьми, в том числе вводить льготное налогообложение, а не налоги для бездетных, рассказал РИА Новости зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Ранее в интернете появилась видеозапись выступления, в ходе которого известный проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев высказался за введение налога на бездетность. По его словам, такой налог должен быть небольшим, чтобы мужчины, не имеющие детей, были в обществе "стигматизированы". "Мы исходим из того, что использование системы налогообложения для поощрения поддержки рождаемости и решения демографической проблемы должно использоваться следующим образом: нужно создавать заведомо преференционные условия для людей, которые имеют семьи, рожают, воспитывают детей. Налоговая система должна предоставлять соответствующие вычеты, преференции. На наш взгляд, это выражение справедливости, потому что, очевидно, семьи с детьми тратят свои доходы в том числе на детей, тогда как в большинстве случаев одинокие люди этой статьи расходов на себе не несут. Поэтому для поддержания социальной справедливости нужно не вводить налоги на бездетных, а давать преимущества, преференции тем, кто детей рожает и воспитывает", - сказал Кипшидзе. Про его словам, такая практика введения налоговых преференций для родителей давно сложилась во многих странах и "имеет много положительных результатов". Так, например, в Венгрии, продолжил он, матери вовсе освобождаются от подоходных налогов. "Думаю, что в России следует такую практику развивать и поощрять", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241014/nalog-1977876769.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венгрия, россия, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, московский патриархат