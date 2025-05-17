В РПЦ призвали обратить внимание на лоббистов абортов
Иерей Лукьянов призвал обратить внимание на лоббистов абортов
иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал обратить внимание на политиков и общественных деятелей, которые лоббируют аборты: по его словам, они проявляют неуважение к курсу на демографическое возрождение страны и к традиционным ценностям.
"Черный рынок абортов существует как раз вследствие наличия этой "услуги" в прейскуранте частных клиник, пагубность чего понимает и Церковь, и многие главы регионов, ведь в частных клиниках часто рекламируют аборты, делают их в день обращения, не соблюдают клинические рекомендации – все это нарушения закона. Считаю, что политические и общественные деятели, выступающие в поддержку абортов, проявляют открытое неуважение к традиционным ценностям, курсу на демографическое возрождение страны, праву женщин на материнство и сохранение здоровья. Ведь именно неоправданно широкая доступность абортов ухудшает женское здоровье и увеличивает материнскую смертность", - сказал Лукьянов РИА Новости.
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Он подчеркнул, что в перечне традиционных ценностей первой стоит жизнь человека. "Православным гражданам, коих в России, напомню, большинство, советую не забывать, какие депутаты и представители каких партий лоббируют детоубийства. В трудный для демографии России период также странно слышать от ряда депутатов критику в отношении глав регионов, последовательно выступающих за ограничение абортов и поощрение рождаемости", - заявил представитель Русской церкви.
Собеседник агентства отметил, что недавно на коллегии Минтруда сообщалось о положительной динамике в сфере демографии в ряде регионов, ограничивших аборты. "Считаю, что опыт Вологды, Крыма, Севастополя, Мордовии и других регионов, где уже есть положительные сдвиги в демографии, заслуживает всецелой государственной и общественной поддержки. Успешные решения в сфере демографии сочетают стимулирующие и ограничительные меры - такую практику нужно распространять и на другие регионы", - призвал глава патриаршей комиссии.
Лукьянов также обратил внимание на опубликованные в феврале данные Росздравнадзора, которые, по его словам, подтвердили правоту экспертов патриаршей комиссии о крайне высоком количестве нарушений в частных клиниках в сфере искусственного прерывания беременности. "Это еще раз говорит о необходимости установления исключительно государственного контроля над этой сферой", - заключил он.
В РПЦ признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, неоднократно выступали за законодательную защиту жизни человека на внутриутробной стадии развития, за запрет проведения абортов в частных клиниках. Кроме того, в церкви выступали за запрет абортов по ОМС, совершаемых без медпоказаний, то есть только по желанию женщины.