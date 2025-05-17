https://ria.ru/20250517/rossiya-2017562998.html

Мантуров заявил о росте производства компонентов для боеприпасов

Мантуров заявил о росте производства компонентов для боеприпасов - РИА Новости, 17.05.2025

Мантуров заявил о росте производства компонентов для боеприпасов

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о росте производства основных компонентов для боеприпасов в России, говорится в сообщении на сайте правительства. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:09:00+03:00

2025-05-17T15:09:00+03:00

2025-05-17T15:09:00+03:00

россия

денис мантуров

экономика

технологии

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о росте производства основных компонентов для боеприпасов в России, говорится в сообщении на сайте правительства. По данным сайта, Мантуров посетил одно из ведущих предприятий по производству спецхимии. "Первый вице-премьер отметил значительный рост производства этой продукции в России. Он также добавил, что дальнейшему увеличению российских мощностей для выпуска основных компонентов для боеприпасов и других современных средств поражения будут способствовать создание новых и оптимизация существующих производственных площадок", - сообщили в правительстве.

https://ria.ru/20250217/pantsir-1999842072.html

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2025

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россия, денис мантуров, экономика, технологии