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Мантуров заявил о росте производства компонентов для боеприпасов
Мантуров заявил о росте производства компонентов для боеприпасов - РИА Новости, 17.05.2025
Мантуров заявил о росте производства компонентов для боеприпасов
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о росте производства основных компонентов для боеприпасов в России, говорится в сообщении на сайте правительства. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:09:00+03:00
2025-05-17T15:09:00+03:00
2025-05-17T15:09:00+03:00
россия
денис мантуров
экономика
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о росте производства основных компонентов для боеприпасов в России, говорится в сообщении на сайте правительства. По данным сайта, Мантуров посетил одно из ведущих предприятий по производству спецхимии. "Первый вице-премьер отметил значительный рост производства этой продукции в России. Он также добавил, что дальнейшему увеличению российских мощностей для выпуска основных компонентов для боеприпасов и других современных средств поражения будут способствовать создание новых и оптимизация существующих производственных площадок", - сообщили в правительстве.
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россия, денис мантуров, экономика, технологии
Россия, Денис Мантуров, Экономика, Технологии
Мантуров заявил о росте производства компонентов для боеприпасов
Мантуров отметил рост производства компонентов для боеприпасов в России