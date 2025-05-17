https://ria.ru/20250517/rossiya-2017562349.html

Афганистан будет приветствовать работу российских компаний в энергосфере

Афганистан будет приветствовать работу российских компаний в энергосфере - РИА Новости, 17.05.2025

Афганистан будет приветствовать работу российских компаний в энергосфере

Афганистан будет приветствовать работу компаний из РФ как энергосфере, так и в горной промышленности, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:06:00+03:00

2025-05-17T15:06:00+03:00

2025-05-17T15:06:00+03:00

афганистан

россия

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в мире

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Афганистан будет приветствовать работу компаний из РФ как энергосфере, так и в горной промышленности, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи. "У нас нет каких-либо препятствий для работы каких-либо компаний, любая из них, обладающая возможностями, может начать инвестировать, в особенности в горнодобывающую промышленность", - сказал он. При этом Азизи добавил, что на данный момент каких-либо конкретных компаний с российской стороны, которые займутся этим, нет. Он также заявил, что Афганистан предложил российским компаниям участвовать в строительстве электростанций в стране.

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афганистан, россия, нуриддин азизи, в мире