https://ria.ru/20250517/rossiya-2017558100.html

Кабул и Москва подписали договор о добыче и переработке нефти

Кабул и Москва подписали договор о добыче и переработке нефти - РИА Новости, 17.05.2025

Кабул и Москва подписали договор о добыче и переработке нефти

Афганистан подписал с российской компанией договор по добыче и переработке нефти, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:34:00+03:00

2025-05-17T14:34:00+03:00

2025-05-17T14:51:00+03:00

кабул (город)

москва

афганистан

нуриддин азизи

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872342831_0:216:2873:1832_1920x0_80_0_0_1ad3c1231213958c28f581344eafded1.jpg

КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Афганистан подписал с российской компанией договор по добыче и переработке нефти, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи."Был подписан договор о сотрудничестве в этой сфере", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли договоренности между Афганистаном и РФ по поводу разработки месторождений и строительстве нефтеперерабатывающего завода.Он уточнил, что с российской стороны договор на полях форума "Россия - Исламский мир. KazanForum" подписала компания "Интеко Групп".В свою очередь, глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил РИА Новости, что "Интеко Групп" уже провела геологоразведку в Афганистане и приступит к проведению буровых работ по добыче нефти."Также параллельно на выбранной площадке начнутся работы по строительству НПЗ. Место оборудовано необходимой инженерной коммуникацией", - сказал он.По словам Хабибуллина, это первое такого рода соглашение

https://ria.ru/20250516/rossija-2017441656.html

кабул (город)

москва

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кабул (город), москва, афганистан, нуриддин азизи, в мире