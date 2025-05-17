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Кабул и Москва подписали договор о добыче и переработке нефти
Кабул и Москва подписали договор о добыче и переработке нефти - РИА Новости, 17.05.2025
Кабул и Москва подписали договор о добыче и переработке нефти
Афганистан подписал с российской компанией договор по добыче и переработке нефти, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:34:00+03:00
2025-05-17T14:34:00+03:00
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Афганистан подписал с российской компанией договор по добыче и переработке нефти, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи."Был подписан договор о сотрудничестве в этой сфере", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли договоренности между Афганистаном и РФ по поводу разработки месторождений и строительстве нефтеперерабатывающего завода.Он уточнил, что с российской стороны договор на полях форума "Россия - Исламский мир. KazanForum" подписала компания "Интеко Групп".В свою очередь, глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил РИА Новости, что "Интеко Групп" уже провела геологоразведку в Афганистане и приступит к проведению буровых работ по добыче нефти."Также параллельно на выбранной площадке начнутся работы по строительству НПЗ. Место оборудовано необходимой инженерной коммуникацией", - сказал он.По словам Хабибуллина, это первое такого рода соглашение
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кабул (город), москва, афганистан, нуриддин азизи, в мире
Кабул (город), Москва, Афганистан, Нуриддин Азизи, В мире
Кабул и Москва подписали договор о добыче и переработке нефти
Министр Азизи: Кабул и Москва подписали договор о добыче и переработке нефти
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Афганистан подписал с российской компанией договор по добыче и переработке нефти, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"Был подписан договор о сотрудничестве в этой сфере", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли договоренности между Афганистаном и РФ по поводу разработки месторождений и строительстве нефтеперерабатывающего завода.
Он уточнил, что с российской стороны договор на полях форума "Россия - Исламский мир. KazanForum" подписала компания "Интеко Групп".
В свою очередь, глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил РИА Новости, что "Интеко Групп" уже провела геологоразведку в Афганистане
и приступит к проведению буровых работ по добыче нефти.
"Также параллельно на выбранной площадке начнутся работы по строительству НПЗ. Место оборудовано необходимой инженерной коммуникацией", - сказал он.
По словам Хабибуллина, это первое такого рода соглашение