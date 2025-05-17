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Глава Минюста Афганистана вылетел в Россию для участия в ПМЮФ

Глава Минюста Афганистана вылетел в Россию для участия в ПМЮФ - РИА Новости, 17.05.2025

Глава Минюста Афганистана вылетел в Россию для участия в ПМЮФ

Глава министерства юстиции Афганистана Абдул Хаким Шареи в субботу вылетел в Россию для участия в 13-м Петербургском международном юридическом форуме, сообщила... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:28:00+03:00

2025-05-17T14:28:00+03:00

2025-05-17T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава министерства юстиции Афганистана Абдул Хаким Шареи в субботу вылетел в Россию для участия в 13-м Петербургском международном юридическом форуме, сообщила пресс-служба ведомства. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет в период с 19 по 21 мая. "(Шареи - ред.) выступит с речью о природе законов, необходимости реформ в международном праве, обеспечении справедливости и роли Исламского Эмирата Афганистан в международных отношениях", - информирует пресс-служба минюста. ПМЮФ - крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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