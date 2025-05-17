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Глава Минюста Афганистана вылетел в Россию для участия в ПМЮФ
Глава Минюста Афганистана вылетел в Россию для участия в ПМЮФ - РИА Новости, 17.05.2025
Глава Минюста Афганистана вылетел в Россию для участия в ПМЮФ
Глава министерства юстиции Афганистана Абдул Хаким Шареи в субботу вылетел в Россию для участия в 13-м Петербургском международном юридическом форуме, сообщила... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:28:00+03:00
2025-05-17T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава министерства юстиции Афганистана Абдул Хаким Шареи в субботу вылетел в Россию для участия в 13-м Петербургском международном юридическом форуме, сообщила пресс-служба ведомства. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет в период с 19 по 21 мая. "(Шареи - ред.) выступит с речью о природе законов, необходимости реформ в международном праве, обеспечении справедливости и роли Исламского Эмирата Афганистан в международных отношениях", - информирует пресс-служба минюста. ПМЮФ - крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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афганистан, россия, в мире, пмэф — 2025
Афганистан, Россия, В мире, ПМЭФ — 2025
Глава Минюста Афганистана вылетел в Россию для участия в ПМЮФ
Глава Минюста Афганистана Шареи вылетел в Россию для участия в ПМЮФ-2025
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава министерства юстиции Афганистана Абдул Хаким Шареи в субботу вылетел в Россию для участия в 13-м Петербургском международном юридическом форуме, сообщила пресс-служба ведомства.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет в период с 19 по 21 мая.
"(Шареи - ред.) выступит с речью о природе законов, необходимости реформ в международном праве, обеспечении справедливости и роли Исламского Эмирата Афганистан в международных отношениях", - информирует пресс-служба минюста.
ПМЮФ - крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.