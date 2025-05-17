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В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России
В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России - РИА Новости, 17.05.2025
В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России
Следовавший из РФ сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T10:03:00+03:00
2025-05-17T10:03:00+03:00
2025-05-17T10:03:00+03:00
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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Следовавший из РФ сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза Azov Forward длиной в 142 метра, следовавшего из России в Египет, вышел из строя руль в Босфоре у района Арнавуткей", - сообщили в ведомстве. Идущий под флагом островов Сент-Китс и Невис сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы. Инцидент не сказался на движении других судов.
https://ria.ru/20241012/bosfor-1977755751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, босфор, турция
В мире, Россия, Босфор, Турция
В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России
Сухогруз, следовавший из России в Египет, отбуксировали в Босфоре из-за поломки