https://ria.ru/20250517/rossija-2017538536.html

В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России

В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России - РИА Новости, 17.05.2025

В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России

Следовавший из РФ сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T10:03:00+03:00

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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Следовавший из РФ сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза Azov Forward длиной в 142 метра, следовавшего из России в Египет, вышел из строя руль в Босфоре у района Арнавуткей", - сообщили в ведомстве. Идущий под флагом островов Сент-Китс и Невис сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы. Инцидент не сказался на движении других судов.

https://ria.ru/20241012/bosfor-1977755751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, босфор, турция