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В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России - РИА Новости, 17.05.2025
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10:03 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/rossija-2017538536.html
В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России
В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России - РИА Новости, 17.05.2025
В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России
Следовавший из РФ сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T10:03:00+03:00
2025-05-17T10:03:00+03:00
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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Следовавший из РФ сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза Azov Forward длиной в 142 метра, следовавшего из России в Египет, вышел из строя руль в Босфоре у района Арнавуткей", - сообщили в ведомстве. Идущий под флагом островов Сент-Китс и Невис сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы. Инцидент не сказался на движении других судов.
https://ria.ru/20241012/bosfor-1977755751.html
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в мире, россия, босфор, турция
В мире, Россия, Босфор, Турция
В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России

Сухогруз, следовавший из России в Египет, отбуксировали в Босфоре из-за поломки

© Pixabay / JLB1988Пролив Босфор
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Pixabay / JLB1988
Пролив Босфор. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Следовавший из РФ сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"У сухогруза Azov Forward длиной в 142 метра, следовавшего из России в Египет, вышел из строя руль в Босфоре у района Арнавуткей", - сообщили в ведомстве.
Идущий под флагом островов Сент-Китс и Невис сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы.
Инцидент не сказался на движении других судов.
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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В миреРоссияБосфорТурция
 
 
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