https://ria.ru/20250517/rossija-2017520110.html
В России за год осудили почти 150 человек за убийство при самообороне
В России за год осудили почти 150 человек за убийство при самообороне - РИА Новости, 17.05.2025
В России за год осудили почти 150 человек за убийство при самообороне
Российские суды за год осудили почти 150 человек за убийство при превышении пределов самообороны, треть из них - женщины, сказано в статистике Судебного... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:19:00+03:00
2025-05-17T02:19:00+03:00
2025-05-17T02:19:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские суды за год осудили почти 150 человек за убийство при превышении пределов самообороны, треть из них - женщины, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. Статья 108 УК РФ "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны" предусматривает, что обвиняемый действительно находился в опасности, но защита была несоразмерна уровню угрозы. Всего за год по этой статье осуждено 143 человека: из них 50 женщин (одна в момент нападения была беременной), 11 пенсионеров, один подросток, два инвалида. Все осужденные - граждане России. В колонию на небольшие сроки до двух лет суды отправили 11 подсудимых. Помимо этого, 344 человека были осуждены за превышение самообороны, когда нападавший остался в живых, но был травмирован. Среди осужденных 105 женщин, 14 пенсионеров, семь подростков и шесть инвалидов. Наказание на срок до года в колонии получили 36 человек.
https://ria.ru/20250426/samooborona-2013534341.html
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россия
В России за год осудили почти 150 человек за убийство при самообороне
Почти 150 человек за год осудили за убийство при превышении пределов самообороны
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские суды за год осудили почти 150 человек за убийство при превышении пределов самообороны, треть из них - женщины, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
Статья 108 УК РФ
"Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны" предусматривает, что обвиняемый действительно находился в опасности, но защита была несоразмерна уровню угрозы.
Всего за год по этой статье осуждено 143 человека: из них 50 женщин (одна в момент нападения была беременной), 11 пенсионеров, один подросток, два инвалида. Все осужденные - граждане России. В колонию на небольшие сроки до двух лет суды отправили 11 подсудимых.
Помимо этого, 344 человека были осуждены за превышение самообороны, когда нападавший остался в живых, но был травмирован. Среди осужденных 105 женщин, 14 пенсионеров, семь подростков и шесть инвалидов. Наказание на срок до года в колонии получили 36 человек.