https://ria.ru/20250517/rossija-2017520110.html

В России за год осудили почти 150 человек за убийство при самообороне

В России за год осудили почти 150 человек за убийство при самообороне - РИА Новости, 17.05.2025

В России за год осудили почти 150 человек за убийство при самообороне

Российские суды за год осудили почти 150 человек за убийство при превышении пределов самообороны, треть из них - женщины, сказано в статистике Судебного... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T02:19:00+03:00

2025-05-17T02:19:00+03:00

2025-05-17T02:19:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские суды за год осудили почти 150 человек за убийство при превышении пределов самообороны, треть из них - женщины, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. Статья 108 УК РФ "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны" предусматривает, что обвиняемый действительно находился в опасности, но защита была несоразмерна уровню угрозы. Всего за год по этой статье осуждено 143 человека: из них 50 женщин (одна в момент нападения была беременной), 11 пенсионеров, один подросток, два инвалида. Все осужденные - граждане России. В колонию на небольшие сроки до двух лет суды отправили 11 подсудимых. Помимо этого, 344 человека были осуждены за превышение самообороны, когда нападавший остался в живых, но был травмирован. Среди осужденных 105 женщин, 14 пенсионеров, семь подростков и шесть инвалидов. Наказание на срок до года в колонии получили 36 человек.

https://ria.ru/20250426/samooborona-2013534341.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия