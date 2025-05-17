https://ria.ru/20250517/rezhisser-2017522266.html

Режиссер призвал включать в репертуар патриотическую драматургию

Режиссер призвал включать в репертуар патриотическую драматургию - РИА Новости, 17.05.2025

Режиссер призвал включать в репертуар патриотическую драматургию

Патриотическая драматургия должна появляться не только в новом патриотическом театре, но и в театрах, которые успешно существуют в России многие годы, заявил... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T03:32:00+03:00

2025-05-17T03:32:00+03:00

2025-05-17T03:32:00+03:00

культура

москва

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захар прилепин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Патриотическая драматургия должна появляться не только в новом патриотическом театре, но и в театрах, которые успешно существуют в России многие годы, заявил РИА Новости главный режиссер Малого театра, заслуженный артист РФ Алексей Дубровский. Во время заседания Совета по культуре и искусству 25 марта писатель Захар Прилепин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос создания театра для писателей. Позднее, 13 мая, президент поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, до 30 ноября текущего года. "Я думаю, что современная драматургия должна появляться не только в будущем театре современных патриотических авторов, но и в тех театрах, которые уже успешно существуют многие десятилетия в нашей стране. Там тоже необходимо появление современной драматургии", - сказал он. На вопрос о том, кто бы мог возглавить новый патриотический театр, Дубровский ответил, что это дело компетенции министерства культуры РФ. "Конечно, мы все хотели бы и ждем появления новой драматургии, отвечающей сегодняшнему времени и тем событиям, которые происходят сейчас - в том числе, речь о теме специальной военной операции и жизни простого человека в этих условиях. Это очень важная тема. Не только современные драматурги должны искать театры, где их пьесы были бы поставлены и реализованы, но и театры сегодня должны искать современных драматургов", - подчеркнул режиссер.

https://ria.ru/20250226/khabenskiy-2001614257.html

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москва, россия, захар прилепин, владимир путин