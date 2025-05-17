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Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США - РИА Новости, 17.05.2025
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00:11 17.05.2025 (обновлено: 00:16 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/reyting-2017514117.html
Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США
Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США - РИА Новости, 17.05.2025
Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США
Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента правительства США с AAA до AA1, следует из заявления организации. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T00:11:00+03:00
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экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента правительства США с AAA до AA1, следует из заявления организации. "Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства Соединенных Штатов Америки (США) с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный", - указано в релизе. Отмечается, что решение о понижении рейтинга на одну ступень отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.
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экономика, сша
Экономика, США
Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США

Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США с ААА до АА1

© РИА НовостиСайт международного рейтингового агентства Moody`s
Сайт международного рейтингового агентства Moody`s - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости
Сайт международного рейтингового агентства Moody`s. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента правительства США с AAA до AA1, следует из заявления организации.
"Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства Соединенных Штатов Америки (США) с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный", - указано в релизе.
Отмечается, что решение о понижении рейтинга на одну ступень отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.
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