https://ria.ru/20250517/reyting-2017514117.html

Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США

Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США - РИА Новости, 17.05.2025

Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США

Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента правительства США с AAA до AA1, следует из заявления организации. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T00:11:00+03:00

2025-05-17T00:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента правительства США с AAA до AA1, следует из заявления организации. "Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства Соединенных Штатов Америки (США) с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный", - указано в релизе. Отмечается, что решение о понижении рейтинга на одну ступень отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.

https://ria.ru/20240803/mariani-1963859781.html

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экономика, сша