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Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США
Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США - РИА Новости, 17.05.2025
Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США
Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента правительства США с AAA до AA1, следует из заявления организации. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T00:11:00+03:00
2025-05-17T00:11:00+03:00
2025-05-17T00:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента правительства США с AAA до AA1, следует из заявления организации. "Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства Соединенных Штатов Америки (США) с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный", - указано в релизе. Отмечается, что решение о понижении рейтинга на одну ступень отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.
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экономика, сша
Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США
Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США с ААА до АА1