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В РЭЦ рассказали об эффектах фестиваля "Сделано в России" - РИА Новости, 17.05.2025
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06:27 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/rets-2017527717.html
В РЭЦ рассказали об эффектах фестиваля "Сделано в России"
В РЭЦ рассказали об эффектах фестиваля "Сделано в России" - РИА Новости, 17.05.2025
В РЭЦ рассказали об эффектах фестиваля "Сделано в России"
Фестивали-ярмарки "Сделано в России" демонстрируют весьма значимые эффекты, заявила в субботу генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T06:27:00+03:00
2025-05-17T06:27:00+03:00
экономика
китай
харбин
россия
вероника никишина
владимир путин
российский экспортный центр (рэц)
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ХАРБИН (КНР), 17 мая - РИА Новости. Фестивали-ярмарки "Сделано в России" демонстрируют весьма значимые эффекты, заявила в субботу генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. "Фестиваль-ярмарка, который мы открываем сегодня, это пятый фестиваль в Китае, и второй раз Российский экспортный центр организует это значимое мероприятие в городе Харбин. Мы очень рады, что это значимое событие мы организуем на полях Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, в прошлом году она также была совмещена с Российско-Китайским ЭКСПО и тогда представленный нами стенд посетил президент РФ Владимир Путин", - заявила Никишина на церемонии открытия фестиваля. Она отметила, что по сравнению с прошлым годом число участников ярмарки выросло на 30%, а площадь фестиваля увеличилась вдвое. "Фестивали-ярмарки "Сделано в России" демонстрируют весьма значимые эффекты, и для закрепления и основательных шагов в сторону увеличения продаж сегодня мы совместно с китайскими партнерами развиваем торговую инфраструктуру для продвижения российской продукции под нашим национальным брендом. Эта инфраструктура останется здесь после того, как закончится наш фестиваль, она позволит китайским покупателям на регулярной основе покупать понравившиеся российские товары", - указала она. Никишина добавила, что "чуть позднее сегодня мы откроем на полях фестиваля-ярмарки розничный магазин "Сделано в России" в городе Харбин". Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит 17-21 мая на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. На площади более 1 тысячи квадратных метров представлена продукция от более 100 российских производителей из 50 регионов страны.
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экономика, китай, харбин, россия, вероника никишина, владимир путин, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Китай, Харбин, Россия, Вероника Никишина, Владимир Путин, Российский экспортный центр (РЭЦ)
В РЭЦ рассказали об эффектах фестиваля "Сделано в России"

Глава РЭЦ Никишина: фестиваль "Сделано в России" демонстрирует значимые эффекты

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАРБИН (КНР), 17 мая - РИА Новости. Фестивали-ярмарки "Сделано в России" демонстрируют весьма значимые эффекты, заявила в субботу генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
"Фестиваль-ярмарка, который мы открываем сегодня, это пятый фестиваль в Китае, и второй раз Российский экспортный центр организует это значимое мероприятие в городе Харбин. Мы очень рады, что это значимое событие мы организуем на полях Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, в прошлом году она также была совмещена с Российско-Китайским ЭКСПО и тогда представленный нами стенд посетил президент РФ Владимир Путин", - заявила Никишина на церемонии открытия фестиваля.
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Она отметила, что по сравнению с прошлым годом число участников ярмарки выросло на 30%, а площадь фестиваля увеличилась вдвое.
"Фестивали-ярмарки "Сделано в России" демонстрируют весьма значимые эффекты, и для закрепления и основательных шагов в сторону увеличения продаж сегодня мы совместно с китайскими партнерами развиваем торговую инфраструктуру для продвижения российской продукции под нашим национальным брендом. Эта инфраструктура останется здесь после того, как закончится наш фестиваль, она позволит китайским покупателям на регулярной основе покупать понравившиеся российские товары", - указала она.
Никишина добавила, что "чуть позднее сегодня мы откроем на полях фестиваля-ярмарки розничный магазин "Сделано в России" в городе Харбин".
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит 17-21 мая на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. На площади более 1 тысячи квадратных метров представлена продукция от более 100 российских производителей из 50 регионов страны.
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ЭкономикаКитайХарбинРоссияВероника НикишинаВладимир ПутинРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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