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Патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию - РИА Новости, 17.05.2025
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Религия
 
18:47 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/religiya-2017599096.html
Патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию
Патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию - РИА Новости, 17.05.2025
Патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Удмуртскую митрополию, в программе визита - встреча с главой республики, освящение Благовещенского собора... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:47:00+03:00
2025-05-17T18:47:00+03:00
религия
воткинск
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
воткинский завод
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Удмуртскую митрополию, в программе визита - встреча с главой республики, освящение Благовещенского собора Воткинска, говорится в сообщении на сайте РПЦ. "17 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Удмуртскую митрополию", - сказано в сообщении. Отмечается, что в аэропорту Ижевска патриарха встретили глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. "В ходе визита запланированы встречи его святейшества с архиереями и духовенством митрополии, а также с главой региона А.В. Бречаловым. 18 мая предстоятель Русской православной церкви совершит великое освящение Благовещенского собора г. Воткинска и Божественную литургию в новоосвященном храме. Патриарх Кирилл также планирует посетить музей Воткинского завода и музей-усадьбу П.И. Чайковского в Воткинске", - сообщили в РПЦ.
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воткинск
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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воткинск, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, воткинский завод, общество
Религия, Воткинск, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Воткинский завод, Общество
Патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию

Патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию с первосвятительским визитом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Удмуртскую митрополию, в программе визита - встреча с главой республики, освящение Благовещенского собора Воткинска, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
"17 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Удмуртскую митрополию", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту Ижевска патриарха встретили глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
"В ходе визита запланированы встречи его святейшества с архиереями и духовенством митрополии, а также с главой региона А.В. Бречаловым. 18 мая предстоятель Русской православной церкви совершит великое освящение Благовещенского собора г. Воткинска и Божественную литургию в новоосвященном храме. Патриарх Кирилл также планирует посетить музей Воткинского завода и музей-усадьбу П.И. Чайковского в Воткинске", - сообщили в РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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РелигияВоткинскИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьВоткинский заводОбщество
 
 
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