https://ria.ru/20250517/religiya-2017599096.html

Патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию

Патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию - РИА Новости, 17.05.2025

Патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Удмуртскую митрополию, в программе визита - встреча с главой республики, освящение Благовещенского собора... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:47:00+03:00

2025-05-17T18:47:00+03:00

2025-05-17T18:47:00+03:00

религия

воткинск

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

воткинский завод

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Удмуртскую митрополию, в программе визита - встреча с главой республики, освящение Благовещенского собора Воткинска, говорится в сообщении на сайте РПЦ. "17 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Удмуртскую митрополию", - сказано в сообщении. Отмечается, что в аэропорту Ижевска патриарха встретили глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. "В ходе визита запланированы встречи его святейшества с архиереями и духовенством митрополии, а также с главой региона А.В. Бречаловым. 18 мая предстоятель Русской православной церкви совершит великое освящение Благовещенского собора г. Воткинска и Божественную литургию в новоосвященном храме. Патриарх Кирилл также планирует посетить музей Воткинского завода и музей-усадьбу П.И. Чайковского в Воткинске", - сообщили в РПЦ.

https://ria.ru/20250107/kirill-1992735516.html

воткинск

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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воткинск, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, воткинский завод, общество