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В работе Reddit произошел сбой - РИА Новости, 17.05.2025
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02:27 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/reddit-2017520392.html
В работе Reddit произошел сбой
В работе Reddit произошел сбой - РИА Новости, 17.05.2025
В работе Reddit произошел сбой
Более 90 тысяч пользователей соцсети Reddit в США пожаловались на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:27:00+03:00
2025-05-17T02:27:00+03:00
технологии
сша
россия
канада
reddit
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 90 тысяч пользователей соцсети Reddit в США пожаловались на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, сбои в работе начались около 1.30 мск. Максимальное количество жалоб превысило 92 тысячи. Преимущественно пользователи жалуются на проблемы в работе сайта и приложения, а также на соединение с сервером. Сбои также фиксируются в России, Канаде и ряде европейских стран. Reddit - американская социальная сеть, основанная в 2005 году. Она поддерживает сайт, сочетающий черты соцсети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию.
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технологии, сша, россия, канада, reddit
Технологии, США, Россия, Канада, Reddit
В работе Reddit произошел сбой

Более 90 тысяч пользователей Reddit в США сообщили о сбоях в работе соцсети

© Pexels/Andrea PiacquadioДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Pexels/Andrea Piacquadio
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 90 тысяч пользователей соцсети Reddit в США пожаловались на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сайта, сбои в работе начались около 1.30 мск. Максимальное количество жалоб превысило 92 тысячи. Преимущественно пользователи жалуются на проблемы в работе сайта и приложения, а также на соединение с сервером. Сбои также фиксируются в России, Канаде и ряде европейских стран.
Reddit - американская социальная сеть, основанная в 2005 году. Она поддерживает сайт, сочетающий черты соцсети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В работе Telegram произошел сбой
Вчера, 00:36
 
ТехнологииСШАРоссияКанадаReddit
 
 
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