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Неустаревающая классика: ретроралли в "Архангельское Аутлет" - РИА Новости, 17.05.2025
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16:06 17.05.2025 (обновлено: 17:15 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/ralli-2017565033.html
Неустаревающая классика: ретроралли в "Архангельское Аутлет"
Неустаревающая классика: ретроралли в "Архангельское Аутлет" - РИА Новости, 17.05.2025
Неустаревающая классика: ретроралли в "Архангельское Аутлет"
На территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет" в субботу прошло юбилейное, пятое, ежегодное ралли коллекционных ретроавтомобилей. Красочное зрелище —... РИА Новости, 17.05.2025
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На территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет" в субботу прошло юбилейное, пятое, ежегодное ралли коллекционных ретроавтомобилей. Красочное зрелище — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото
Фото

Неустаревающая классика: ретроралли в "Архангельское Аутлет"

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На территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет" в субботу прошло юбилейное, пятое, ежегодное ралли коллекционных ретроавтомобилей. Красочное зрелище — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Архангельское Аутлет" вновь открыло летний сезон ежегодным ралли классических автомобилей.

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет

"Архангельское Аутлет" вновь открыло летний сезон ежегодным ралли классических автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Это мероприятие уже успело стать визитной карточкой аутлета. Год за годом оно собирает на территории торгового комплекса настоящих ценителей автомобильной истории.

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет

Это мероприятие уже успело стать визитной карточкой аутлета. Год за годом оно собирает на территории торгового комплекса настоящих ценителей автомобильной истории.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Среди участников пробега —легендарный Jaguar SS1 (1935), ставший прародителем всех легендарных спортивных моделей Jaguar.

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет

Среди участников пробега —легендарный Jaguar SS1 (1935), ставший прародителем всех легендарных спортивных моделей Jaguar.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Всего в пробеге принимают участие более сорока экипажей на тщательно восстановленных раритетных автомобилях.

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет

Всего в пробеге принимают участие более сорока экипажей на тщательно восстановленных раритетных автомобилях.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Автораритеты неизменно привлекают внимание как взрослых, так и юных посетителей ралли.

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет

Автораритеты неизменно привлекают внимание как взрослых, так и юных посетителей ралли.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу, стилизованные фотозоны и гастрономические предложения от ресторанов аутлета.

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет

Для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу, стилизованные фотозоны и гастрономические предложения от ресторанов аутлета.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В ралли предусмотрено два зачета: "Эпоха" и "Классика".

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет

В ралли предусмотрено два зачета: "Эпоха" и "Классика".

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

К участию в ретрогонке были допущены исторические автомобили любых марок и моделей, выпущенные до 1949 года включительно, а также экипажи на автомобилях, выпущенных до 1985-го.

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет

К участию в ретрогонке были допущены исторические автомобили любых марок и моделей, выпущенные до 1949 года включительно, а также экипажи на автомобилях, выпущенных до 1985-го.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Участников ралли ждут призы и подарки за спортивные победы и стремление к достижениям.

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет

Участников ралли ждут призы и подарки за спортивные победы и стремление к достижениям.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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