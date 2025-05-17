Неустаревающая классика: ретроралли в "Архангельское Аутлет"
"Архангельское Аутлет" вновь открыло летний сезон ежегодным ралли классических автомобилей.
"Архангельское Аутлет" вновь открыло летний сезон ежегодным ралли классических автомобилей.
Это мероприятие уже успело стать визитной карточкой аутлета. Год за годом оно собирает на территории торгового комплекса настоящих ценителей автомобильной истории.
Это мероприятие уже успело стать визитной карточкой аутлета. Год за годом оно собирает на территории торгового комплекса настоящих ценителей автомобильной истории.
Среди участников пробега —легендарный Jaguar SS1 (1935), ставший прародителем всех легендарных спортивных моделей Jaguar.
Среди участников пробега —легендарный Jaguar SS1 (1935), ставший прародителем всех легендарных спортивных моделей Jaguar.
Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".
Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".
Всего в пробеге принимают участие более сорока экипажей на тщательно восстановленных раритетных автомобилях.
Всего в пробеге принимают участие более сорока экипажей на тщательно восстановленных раритетных автомобилях.
Автораритеты неизменно привлекают внимание как взрослых, так и юных посетителей ралли.
Автораритеты неизменно привлекают внимание как взрослых, так и юных посетителей ралли.
Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".
Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".
Для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу, стилизованные фотозоны и гастрономические предложения от ресторанов аутлета.
Для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу, стилизованные фотозоны и гастрономические предложения от ресторанов аутлета.
В ралли предусмотрено два зачета: "Эпоха" и "Классика".
В ралли предусмотрено два зачета: "Эпоха" и "Классика".
К участию в ретрогонке были допущены исторические автомобили любых марок и моделей, выпущенные до 1949 года включительно, а также экипажи на автомобилях, выпущенных до 1985-го.
К участию в ретрогонке были допущены исторические автомобили любых марок и моделей, выпущенные до 1949 года включительно, а также экипажи на автомобилях, выпущенных до 1985-го.
Участников ралли ждут призы и подарки за спортивные победы и стремление к достижениям.
Участников ралли ждут призы и подарки за спортивные победы и стремление к достижениям.
Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".
Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".