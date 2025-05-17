https://ria.ru/20250517/pvo-2017547725.html

ПВО за сутки сбила 80 дронов и три управляемые авиабомбы

ПВО за сутки сбила 80 дронов и три управляемые авиабомбы - РИА Новости, 17.05.2025

ПВО за сутки сбила 80 дронов и три управляемые авиабомбы

Российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 80 беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:13:00+03:00

2025-05-17T12:13:00+03:00

2025-05-17T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 80 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

https://ria.ru/20250517/peskov-2017544767.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия