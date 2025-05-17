https://ria.ru/20250517/putin-2017624835.html
Путин поручил создать многофункциональные объекты в Арктической зоне
Путин поручил создать многофункциональные объекты в Арктической зоне - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил создать многофункциональные объекты в Арктической зоне
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию в опорных населенных пунктах Арктической зоны Российской Федерации... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T22:04:00+03:00
2025-05-17T22:04:00+03:00
2025-05-17T22:04:00+03:00
россия
мурманск
владимир путин
арктика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию в опорных населенных пунктах Арктической зоны Российской Федерации многофункциональных объектов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта. "Правительству РФ представить предложения по созданию в опорных населенных пунктах Арктической зоны Российской Федерации многофункциональных объектов, позволяющих совмещать выполнение социальных, коммерческих, правоохранительных и иных функций, в том числе по внесению в законодательство Российской Федерации необходимых изменений", - сообщается в документе.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманск, владимир путин, арктика
Россия, Мурманск, Владимир Путин, Арктика
Путин поручил создать многофункциональные объекты в Арктической зоне
Путин поручил представить идеи о создании многофункциональных объектов в Арктике