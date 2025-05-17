https://ria.ru/20250517/putin-2017624835.html

Путин поручил создать многофункциональные объекты в Арктической зоне

Путин поручил создать многофункциональные объекты в Арктической зоне - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил создать многофункциональные объекты в Арктической зоне

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию в опорных населенных пунктах Арктической зоны Российской Федерации... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T22:04:00+03:00

2025-05-17T22:04:00+03:00

2025-05-17T22:04:00+03:00

россия

мурманск

владимир путин

арктика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию в опорных населенных пунктах Арктической зоны Российской Федерации многофункциональных объектов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта. "Правительству РФ представить предложения по созданию в опорных населенных пунктах Арктической зоны Российской Федерации многофункциональных объектов, позволяющих совмещать выполнение социальных, коммерческих, правоохранительных и иных функций, в том числе по внесению в законодательство Российской Федерации необходимых изменений", - сообщается в документе.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

россия

мурманск

арктика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мурманск, владимир путин, арктика