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Путин поручил оценить надежность электросетей в Мурманской области - РИА Новости, 17.05.2025
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21:53 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017623529.html
Путин поручил оценить надежность электросетей в Мурманской области
Путин поручил оценить надежность электросетей в Мурманской области - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил оценить надежность электросетей в Мурманской области
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами Мурманской области рассмотреть возможность реализации мероприятий по... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T21:53:00+03:00
2025-05-17T21:53:00+03:00
жкх
мурманская область
россия
мурманск
владимир путин
михаил мишустин
андрей чибис
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами Мурманской области рассмотреть возможность реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса региона в 2026-2035 годах, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Мурманской области рассмотреть вопросы... о возможности реализации в 2026-2035 годах мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Мурманской области", - говорится в перечне поручений. На сайте отмечается, что доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 июня, ответственные - премьер РФ Михаил Мишустин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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жкх, мурманская область, россия, мурманск, владимир путин, михаил мишустин, андрей чибис
ЖКХ, Мурманская область, Россия, Мурманск, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Чибис
Путин поручил оценить надежность электросетей в Мурманской области

Путин поручил повысить надежность электросетевого комплекса Мурманской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами Мурманской области рассмотреть возможность реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса региона в 2026-2035 годах, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Мурманской области рассмотреть вопросы... о возможности реализации в 2026-2035 годах мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Мурманской области", - говорится в перечне поручений.
На сайте отмечается, что доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 июня, ответственные - премьер РФ Михаил Мишустин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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ЖКХМурманская областьРоссияМурманскВладимир ПутинМихаил МишустинАндрей Чибис
 
 
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