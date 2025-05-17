https://ria.ru/20250517/putin-2017623529.html
Путин поручил оценить надежность электросетей в Мурманской области
Путин поручил оценить надежность электросетей в Мурманской области - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил оценить надежность электросетей в Мурманской области
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами Мурманской области рассмотреть возможность реализации мероприятий по... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T21:53:00+03:00
2025-05-17T21:53:00+03:00
2025-05-17T21:53:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами Мурманской области рассмотреть возможность реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса региона в 2026-2035 годах, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Мурманской области рассмотреть вопросы... о возможности реализации в 2026-2035 годах мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Мурманской области", - говорится в перечне поручений. На сайте отмечается, что доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 июня, ответственные - премьер РФ Михаил Мишустин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, мурманская область, россия, мурманск, владимир путин, михаил мишустин, андрей чибис
ЖКХ, Мурманская область, Россия, Мурманск, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Чибис
Путин поручил оценить надежность электросетей в Мурманской области
Путин поручил повысить надежность электросетевого комплекса Мурманской области