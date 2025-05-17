https://ria.ru/20250517/putin-2017617872.html

Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве пассажирских ледовых судов

Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве пассажирских ледовых судов - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве пассажирских ледовых судов

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве малотоннажных пассажирских судов ледового класса для перевозки пассажиров в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:56:00+03:00

2025-05-17T20:56:00+03:00

2025-05-17T20:56:00+03:00

россия

мурманск

владимир путин

арктика

экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве малотоннажных пассажирских судов ледового класса для перевозки пассажиров в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне к труднодоступным местам, говорится в сообщении на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта. "Правительству РФ рассмотреть вопросы о строительстве малотоннажных пассажирских судов ледового класса, предназначенных для перевозки пассажиров в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации к населенным пунктам, расположенным в труднодоступных местностях и отделенным водными преградами", - говорится в документе. Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о модернизации (с применением механизмов государственно-­частного партнерства) объектов топливно-энергетического комплекса, складов горюче-смазочных материалов, в том числе путем предоставления государственной поддержки инвесторам.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

россия

мурманск

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мурманск, владимир путин, арктика, экономика