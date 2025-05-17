https://ria.ru/20250517/putin-2017617872.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве пассажирских ледовых судов
Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве пассажирских ледовых судов - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве пассажирских ледовых судов
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве малотоннажных пассажирских судов ледового класса для перевозки пассажиров в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:56:00+03:00
2025-05-17T20:56:00+03:00
2025-05-17T20:56:00+03:00
россия
мурманск
владимир путин
арктика
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990137292_0:30:1710:992_1920x0_80_0_0_01fd5548a09ba03b25e5076c00819dfc.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве малотоннажных пассажирских судов ледового класса для перевозки пассажиров в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне к труднодоступным местам, говорится в сообщении на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта. "Правительству РФ рассмотреть вопросы о строительстве малотоннажных пассажирских судов ледового класса, предназначенных для перевозки пассажиров в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации к населенным пунктам, расположенным в труднодоступных местностях и отделенным водными преградами", - говорится в документе. Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о модернизации (с применением механизмов государственно-частного партнерства) объектов топливно-энергетического комплекса, складов горюче-смазочных материалов, в том числе путем предоставления государственной поддержки инвесторам.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
россия
мурманск
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990137292_95:0:1616:1141_1920x0_80_0_0_239a6a607aef586ed21c35a36d77d8c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманск, владимир путин, арктика, экономика
Россия, Мурманск, Владимир Путин, Арктика, Экономика
Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве пассажирских ледовых судов
Путин поручил рассмотреть строительство судов для перевозки пассажиров в Арктике