https://ria.ru/20250517/putin-2017616495.html

Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне

Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить программу по устранению цифрового неравенства в опорных населенных пунктах Арктической зоны РФ,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:47:00+03:00

2025-05-17T20:47:00+03:00

2025-05-17T20:47:00+03:00

россия

владимир путин

общество

арктика

технологии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить программу по устранению цифрового неравенства в опорных населенных пунктах Арктической зоны РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... утвердить программу по устранению цифрового неравенства на территориях опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, предусмотрев увеличение доли домохозяйств, имеющих возможность получать качественный высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в документе. Срок выполнения поручения – 1 июля текущего года.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

россия

арктика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, арктика, технологии