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Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне - РИА Новости, 17.05.2025
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20:47 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017616495.html
Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне
Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить программу по устранению цифрового неравенства в опорных населенных пунктах Арктической зоны РФ,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:47:00+03:00
2025-05-17T20:47:00+03:00
россия
владимир путин
общество
арктика
технологии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить программу по устранению цифрового неравенства в опорных населенных пунктах Арктической зоны РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... утвердить программу по устранению цифрового неравенства на территориях опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, предусмотрев увеличение доли домохозяйств, имеющих возможность получать качественный высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в документе. Срок выполнения поручения – 1 июля текущего года.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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россия, владимир путин, общество, арктика, технологии
Россия, Владимир Путин, Общество, Арктика, Технологии
Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне

Путин поручил утвердить программу по устранению цифрового неравенства в Арктике

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить программу по устранению цифрового неравенства в опорных населенных пунктах Арктической зоны РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... утвердить программу по устранению цифрового неравенства на территориях опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, предусмотрев увеличение доли домохозяйств, имеющих возможность получать качественный высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в документе.
Срок выполнения поручения – 1 июля текущего года.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны
Вчера, 17:41
 
РоссияВладимир ПутинОбществоАрктикаТехнологии
 
 
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