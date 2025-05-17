https://ria.ru/20250517/putin-2017616495.html
Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне
Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить программу по устранению цифрового неравенства в опорных населенных пунктах Арктической зоны РФ,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:47:00+03:00
2025-05-17T20:47:00+03:00
2025-05-17T20:47:00+03:00
россия
владимир путин
общество
арктика
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_0:148:3007:1839_1920x0_80_0_0_642f7b1dca17d7079f45fd9adb2d1903.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить программу по устранению цифрового неравенства в опорных населенных пунктах Арктической зоны РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... утвердить программу по устранению цифрового неравенства на территориях опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, предусмотрев увеличение доли домохозяйств, имеющих возможность получать качественный высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в документе. Срок выполнения поручения – 1 июля текущего года.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0579563f15b84dc21431c3e090aa886f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, арктика, технологии
Россия, Владимир Путин, Общество, Арктика, Технологии
Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне
Путин поручил утвердить программу по устранению цифрового неравенства в Арктике