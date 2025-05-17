https://ria.ru/20250517/putin-2017614234.html
Путин поручил подготовить предложения по безопасности судов
Путин поручил подготовить предложения по безопасности судов - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил подготовить предложения по безопасности судов
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября представить предложения по развитию судостроительных мощностей для безопасности судов в Трансарктическом... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:28:00+03:00
2025-05-17T20:28:00+03:00
2025-05-17T20:54:00+03:00
россия
мурманск
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября представить предложения по развитию судостроительных мощностей для безопасности судов в Трансарктическом коридоре. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Рассмотреть вопросы:.. о целесообразности формирования стандартных требований к отдельным типам судов арктического грузового флота для работы в Трансарктическом транспортном коридоре. Срок – 1 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманск, владимир путин, экономика
Россия, Мурманск, Владимир Путин, Экономика
Путин поручил подготовить предложения по безопасности судов
Путин ждет идей по развитию судостроительных мощностей для безопасности судов