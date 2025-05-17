Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подготовить предложения по безопасности судов - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 17.05.2025 (обновлено: 20:54 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/putin-2017614234.html
Путин поручил подготовить предложения по безопасности судов
Путин поручил подготовить предложения по безопасности судов - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил подготовить предложения по безопасности судов
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября представить предложения по развитию судостроительных мощностей для безопасности судов в Трансарктическом... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:28:00+03:00
2025-05-17T20:54:00+03:00
россия
мурманск
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c0e9c1f49c61ce7d05d04983e445e0b.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября представить предложения по развитию судостроительных мощностей для безопасности судов в Трансарктическом коридоре. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Рассмотреть вопросы:.. о целесообразности формирования стандартных требований к отдельным типам судов арктического грузового флота для работы в Трансарктическом транспортном коридоре. Срок – 1 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
россия
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef631ece659d3e4b0de42eed2f1fe5a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мурманск, владимир путин, экономика
Россия, Мурманск, Владимир Путин, Экономика
Путин поручил подготовить предложения по безопасности судов

Путин ждет идей по развитию судостроительных мощностей для безопасности судов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября представить предложения по развитию судостроительных мощностей для безопасности судов в Трансарктическом коридоре.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
«
"Рассмотреть вопросы:.. о целесообразности формирования стандартных требований к отдельным типам судов арктического грузового флота для работы в Трансарктическом транспортном коридоре. Срок – 1 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны
Вчера, 17:41
 
РоссияМурманскВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала