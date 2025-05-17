https://ria.ru/20250517/putin-2017614234.html

Путин поручил подготовить предложения по безопасности судов

Путин поручил подготовить предложения по безопасности судов - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил подготовить предложения по безопасности судов

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября представить предложения по развитию судостроительных мощностей для безопасности судов в Трансарктическом... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:28:00+03:00

2025-05-17T20:28:00+03:00

2025-05-17T20:54:00+03:00

россия

мурманск

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c0e9c1f49c61ce7d05d04983e445e0b.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября представить предложения по развитию судостроительных мощностей для безопасности судов в Трансарктическом коридоре. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Рассмотреть вопросы:.. о целесообразности формирования стандартных требований к отдельным типам судов арктического грузового флота для работы в Трансарктическом транспортном коридоре. Срок – 1 июля 2025 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

россия

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мурманск, владимир путин, экономика