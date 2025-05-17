https://ria.ru/20250517/putin-2017613493.html

ЛАГ рассмотрит приглашение Путина на российско-арабский саммит

ЛАГ рассмотрит приглашение Путина на российско-арабский саммит - РИА Новости, 17.05.2025

ЛАГ рассмотрит приглашение Путина на российско-арабский саммит

Лига арабских государств (ЛАГ) рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина к участию в российско-арабском саммите и, вероятно, даст согласие,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:20:00+03:00

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2025-05-17T20:20:00+03:00

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владимир путин

фуад хусейн

лига арабских государств

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БАГДАД, 17 мая - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина к участию в российско-арабском саммите и, вероятно, даст согласие, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости. В субботу утром Кремль сообщил, что Путин пригласил лидеров и генсека ЛАГ к участию в I российско-арабском саммите, который РФ планирует провести 15 октября. "Что касается российско-арабского саммита, то есть предложение провести его в октябре в России. Этот вопрос будет изучен. Я думаю, что будет дано согласие на его проведение", - ответил Хусейн в ходе пресс-конференции в Багдаде по итогам состоявшегося в субботу саммита ЛАГ. Ирак в настоящее время является председателем ЛАГ. В субботу в иракской столице состоялся саммит организации.

https://ria.ru/20250422/lag-2012786862.html

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багдад (город)

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в мире, россия, багдад (город), ирак, владимир путин, фуад хусейн, лига арабских государств