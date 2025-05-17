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ЛАГ рассмотрит приглашение Путина на российско-арабский саммит - РИА Новости, 17.05.2025
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20:20 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017613493.html
ЛАГ рассмотрит приглашение Путина на российско-арабский саммит
ЛАГ рассмотрит приглашение Путина на российско-арабский саммит - РИА Новости, 17.05.2025
ЛАГ рассмотрит приглашение Путина на российско-арабский саммит
Лига арабских государств (ЛАГ) рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина к участию в российско-арабском саммите и, вероятно, даст согласие,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:20:00+03:00
2025-05-17T20:20:00+03:00
в мире
россия
багдад (город)
ирак
владимир путин
фуад хусейн
лига арабских государств
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БАГДАД, 17 мая - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина к участию в российско-арабском саммите и, вероятно, даст согласие, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости. В субботу утром Кремль сообщил, что Путин пригласил лидеров и генсека ЛАГ к участию в I российско-арабском саммите, который РФ планирует провести 15 октября. "Что касается российско-арабского саммита, то есть предложение провести его в октябре в России. Этот вопрос будет изучен. Я думаю, что будет дано согласие на его проведение", - ответил Хусейн в ходе пресс-конференции в Багдаде по итогам состоявшегося в субботу саммита ЛАГ. Ирак в настоящее время является председателем ЛАГ. В субботу в иракской столице состоялся саммит организации.
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в мире, россия, багдад (город), ирак, владимир путин, фуад хусейн, лига арабских государств
В мире, Россия, Багдад (город), Ирак, Владимир Путин, Фуад Хусейн, Лига арабских государств
ЛАГ рассмотрит приглашение Путина на российско-арабский саммит

Глава МИД Ирака Хусейн: ЛАГ рассмотрит приглашение Путина к участию в саммите

© AP Photo / Susan WalshМинистр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн . Архивное фото
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БАГДАД, 17 мая - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина к участию в российско-арабском саммите и, вероятно, даст согласие, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости.
В субботу утром Кремль сообщил, что Путин пригласил лидеров и генсека ЛАГ к участию в I российско-арабском саммите, который РФ планирует провести 15 октября.
"Что касается российско-арабского саммита, то есть предложение провести его в октябре в России. Этот вопрос будет изучен. Я думаю, что будет дано согласие на его проведение", - ответил Хусейн в ходе пресс-конференции в Багдаде по итогам состоявшегося в субботу саммита ЛАГ.
Ирак в настоящее время является председателем ЛАГ. В субботу в иракской столице состоялся саммит организации.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Песков рассказал о предстоящем саммите ЛАГ
22 апреля, 16:46
 
В миреРоссияБагдад (город)ИракВладимир ПутинФуад ХусейнЛига арабских государств
 
 
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