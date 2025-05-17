https://ria.ru/20250517/putin-2017611153.html

Путин поручил создать в Мурманской области центр зимних видов спорта

Путин поручил создать в Мурманской области центр зимних видов спорта - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил создать в Мурманской области центр зимних видов спорта

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания в Мурманской области федерального центра подготовки по зимним видам спорта в 2026–2030... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:01:00+03:00

2025-05-17T20:01:00+03:00

2025-05-17T20:01:00+03:00

мурманская область

россия

мурманск

владимир путин

михаил мишустин

андрей чибис

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753743319_0:0:3416:1922_1920x0_80_0_0_969968b482375494096edf62c670b900.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания в Мурманской области федерального центра подготовки по зимним видам спорта в 2026–2030 годах, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Мурманской области рассмотреть вопросы... о создании в 2026–2030 годах на территории Мурманской области федерального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта", - говорится в перечне поручений. Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

https://ria.ru/20250517/putin-2017607352.html

мурманская область

россия

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманская область, россия, мурманск, владимир путин, михаил мишустин, андрей чибис, политика