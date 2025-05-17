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Путин поручил создать в Мурманской области центр зимних видов спорта - РИА Новости, 17.05.2025
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20:01 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017611153.html
Путин поручил создать в Мурманской области центр зимних видов спорта
Путин поручил создать в Мурманской области центр зимних видов спорта - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил создать в Мурманской области центр зимних видов спорта
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания в Мурманской области федерального центра подготовки по зимним видам спорта в 2026–2030... РИА Новости, 17.05.2025
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россия
мурманск
владимир путин
михаил мишустин
андрей чибис
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания в Мурманской области федерального центра подготовки по зимним видам спорта в 2026–2030 годах, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Мурманской области рассмотреть вопросы... о создании в 2026–2030 годах на территории Мурманской области федерального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта", - говорится в перечне поручений. Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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мурманская область, россия, мурманск, владимир путин, михаил мишустин, андрей чибис, политика
Мурманская область, Россия, Мурманск, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Чибис, Политика
Путин поручил создать в Мурманской области центр зимних видов спорта

Путин поручил создать в Мурманской области центр подготовки к зимнему спорту

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания в Мурманской области федерального центра подготовки по зимним видам спорта в 2026–2030 годах, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Мурманской области рассмотреть вопросы... о создании в 2026–2030 годах на территории Мурманской области федерального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта", - говорится в перечне поручений.
Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин утвердил создание креативного кластера с центром "Россия" в Мурманске
Вчера, 19:40
 
Мурманская областьРоссияМурманскВладимир ПутинМихаил МишустинАндрей ЧибисПолитика
 
 
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