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Путин поручил создать в Мурманской области центр зимних видов спорта
Путин поручил создать в Мурманской области центр зимних видов спорта - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил создать в Мурманской области центр зимних видов спорта
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания в Мурманской области федерального центра подготовки по зимним видам спорта в 2026–2030... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:01:00+03:00
2025-05-17T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания в Мурманской области федерального центра подготовки по зимним видам спорта в 2026–2030 годах, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Мурманской области рассмотреть вопросы... о создании в 2026–2030 годах на территории Мурманской области федерального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта", - говорится в перечне поручений. Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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мурманская область, россия, мурманск, владимир путин, михаил мишустин, андрей чибис, политика
Мурманская область, Россия, Мурманск, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Чибис, Политика
Путин поручил создать в Мурманской области центр зимних видов спорта
Путин поручил создать в Мурманской области центр подготовки к зимнему спорту