https://ria.ru/20250517/putin-2017610125.html

Путин утвердил создание детского морского центра в Мурманске

Путин утвердил создание детского морского центра в Мурманске - РИА Новости, 17.05.2025

Путин утвердил создание детского морского центра в Мурманске

Президент России Владимир Путин утвердил создание Международного арктического детского морского центра в Мурманске в рамках комплексного плана долгосрочного... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T19:49:00+03:00

2025-05-17T19:49:00+03:00

2025-05-17T19:49:00+03:00

общество

россия

мурманск

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил создание Международного арктического детского морского центра в Мурманске в рамках комплексного плана долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Создание Международного арктического детского морского центра в 2027-2030 годах", - говорится в тексте документа. Кроме того, в Мурманске поручено построить не менее трех дошкольных образовательных организаций в 2028-2030 годах, не менее одной школы. Предполагается реконструкция здания дома культуры моряков и капитальный ремонт здания "Драматического театра Северного флота" в 2027-2029 годах. В перечень включен ряд спортивных объектов: капитальный ремонт Ледового дворца и центрального бассейна, а также строительство крытого футбольного манежа в 2027-2030 годах.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

россия

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, мурманск, владимир путин