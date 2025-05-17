https://ria.ru/20250517/putin-2017607352.html
Путин утвердил создание креативного кластера с центром "Россия" в Мурманске
Путин утвердил создание креативного кластера с центром "Россия" в Мурманске - РИА Новости, 17.05.2025
Путин утвердил создание креативного кластера с центром "Россия" в Мурманске
Президент России Владимир Путин утвердил создание креативного кластера с филиалом Национального центра "Россия" и конгресс-центром в Мурманске в рамках... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:40:00+03:00
2025-05-17T19:40:00+03:00
2025-05-17T19:40:00+03:00
россия
мурманск
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил создание креативного кластера с филиалом Национального центра "Россия" и конгресс-центром в Мурманске в рамках комплексного плана долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Создание в городе Мурманске креативного кластера с филиалом Национального центра "Россия" и конгресс-центром в 2026–2028 годах", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманск, владимир путин
Россия, Мурманск, Владимир Путин
Путин утвердил создание креативного кластера с центром "Россия" в Мурманске
Путин поручил создать в Мурманске креативный кластер с филиалом центра "Россия"