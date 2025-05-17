https://ria.ru/20250517/putin-2017607352.html

Путин утвердил создание креативного кластера с центром "Россия" в Мурманске

Путин утвердил создание креативного кластера с центром "Россия" в Мурманске - РИА Новости, 17.05.2025

Путин утвердил создание креативного кластера с центром "Россия" в Мурманске

Президент России Владимир Путин утвердил создание креативного кластера с филиалом Национального центра "Россия" и конгресс-центром в Мурманске в рамках... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T19:40:00+03:00

2025-05-17T19:40:00+03:00

2025-05-17T19:40:00+03:00

россия

мурманск

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил создание креативного кластера с филиалом Национального центра "Россия" и конгресс-центром в Мурманске в рамках комплексного плана долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Создание в городе Мурманске креативного кластера с филиалом Национального центра "Россия" и конгресс-центром в 2026–2028 годах", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

россия

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мурманск, владимир путин