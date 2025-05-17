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Путин утвердил создание креативного кластера с центром "Россия" в Мурманске - РИА Новости, 17.05.2025
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19:40 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017607352.html
Путин утвердил создание креативного кластера с центром "Россия" в Мурманске
Путин утвердил создание креативного кластера с центром "Россия" в Мурманске - РИА Новости, 17.05.2025
Путин утвердил создание креативного кластера с центром "Россия" в Мурманске
Президент России Владимир Путин утвердил создание креативного кластера с филиалом Национального центра "Россия" и конгресс-центром в Мурманске в рамках... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:40:00+03:00
2025-05-17T19:40:00+03:00
россия
мурманск
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил создание креативного кластера с филиалом Национального центра "Россия" и конгресс-центром в Мурманске в рамках комплексного плана долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Создание в городе Мурманске креативного кластера с филиалом Национального центра "Россия" и конгресс-центром в 2026–2028 годах", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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россия, мурманск, владимир путин
Россия, Мурманск, Владимир Путин
Путин утвердил создание креативного кластера с центром "Россия" в Мурманске

Путин поручил создать в Мурманске креативный кластер с филиалом центра "Россия"

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил создание креативного кластера с филиалом Национального центра "Россия" и конгресс-центром в Мурманске в рамках комплексного плана долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
«
"Создание в городе Мурманске креативного кластера с филиалом Национального центра "Россия" и конгресс-центром в 2026–2028 годах", - говорится в документе.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны
Вчера, 17:41
 
РоссияМурманскВладимир Путин
 
 
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