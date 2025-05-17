Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО
Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу ГТО
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за прохождение диспансеризации и сдачу норм ГТО, сообщили на сайте Кремля.
"Принять меры, направленные на предоставление налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно выполняющему нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", права на ежегодное получение cтандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (с учетом установленной в зависимости от возраста периодичности проведения диспансеризации)", — говорится в документе.
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Путин также призвал подготовить предложения о предоставлении социального налогового вычета по НДФЛ после оплаты физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных мужу (жене) и родителям.
Кроме того, он поручил усилить информирование о налоговом вычете за выполнение норм ГТО и оплату занятий спортом.
Президент поставил эти задачу правительству и Народному фронту. Ответственные за их выполнение — премьер-министр Михаил Мишустин, глава исполкома НФ Михаил Кузнецов и руководство регионов.
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