https://ria.ru/20250517/putin-2017605196.html

Путин утвердил перечень объектов для развития Арктической зоны России

Путин утвердил перечень объектов для развития Арктической зоны России - РИА Новости, 17.05.2025

Путин утвердил перечень объектов для развития Арктической зоны России

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень объектов для включения их в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T19:19:00+03:00

2025-05-17T19:19:00+03:00

2025-05-17T19:19:00+03:00

общество

россия

архангельск

мурманск

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень объектов для включения их в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России. Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля. Перечень дополнительных мероприятий для включения в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России приведен на сайте Кремля в рамках приложения к перечню поручений главы государства. Согласно перечню дополнительных мероприятий, для агломерации Тикси-Найба поручено включить следующие мероприятия: строительство канализационного очистного сооружения, модернизация системы водоснабжения, строительство поликлиники и стационара, капитальный ремонт детской поликлиники, а также строительство многофункционального центра спорта и культуры. Для Архангельской агломерации, включающей в себя Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, поручено реконструировать ряд мостов и улиц Архангельска, строительство четвертого вывода тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ, технически перевооружить объекты электросетевого хозяйства, а также реконструировать сети водоснабжения и водоотведения Архангельска в территориальных округах Майская Горка и Варавино-Фактория, говорится в документе. Согласно перечню дополнительных мероприятий, для агломерации Салехард-Лабытнанги поручено провести мероприятия по развитию местного аэропорта, построить участок автодороги Харп - Горнолыжный центр и создать в поселке Харп научно-образовательный комплекс Международной арктической станции "Снежинка". В Кемско-Беломорской агломерации поручено провести реконструкцию участков автодороги и мостов, говорится на сайте. В городском округе Эгвекинот в будет проведена модернизация жилищного фонда. В Диксоне в комплексный план включено строительство многофункционального культурно-досугового центра со спортивным залом, следует из документа.

https://ria.ru/20250327/putin-2007738259.html

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, архангельск, мурманск, владимир путин