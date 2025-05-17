Путин утвердил перечень объектов для развития Арктической зоны России
Путин утвердил строительство и реконструкцию соцобъектов в городах в Арктике
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень объектов для включения их в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России.
Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля. Перечень дополнительных мероприятий для включения в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России приведен на сайте Кремля в рамках приложения к перечню поручений главы государства.
Согласно перечню дополнительных мероприятий, для агломерации Тикси-Найба поручено включить следующие мероприятия: строительство канализационного очистного сооружения, модернизация системы водоснабжения, строительство поликлиники и стационара, капитальный ремонт детской поликлиники, а также строительство многофункционального центра спорта и культуры.
Для Архангельской агломерации, включающей в себя Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, поручено реконструировать ряд мостов и улиц Архангельска, строительство четвертого вывода тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ, технически перевооружить объекты электросетевого хозяйства, а также реконструировать сети водоснабжения и водоотведения Архангельска в территориальных округах Майская Горка и Варавино-Фактория, говорится в документе.
Согласно перечню дополнительных мероприятий, для агломерации Салехард-Лабытнанги поручено провести мероприятия по развитию местного аэропорта, построить участок автодороги Харп - Горнолыжный центр и создать в поселке Харп научно-образовательный комплекс Международной арктической станции "Снежинка".
В Кемско-Беломорской агломерации поручено провести реконструкцию участков автодороги и мостов, говорится на сайте. В городском округе Эгвекинот в будет проведена модернизация жилищного фонда. В Диксоне в комплексный план включено строительство многофункционального культурно-досугового центра со спортивным залом, следует из документа.