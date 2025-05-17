Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил перечень объектов для развития Арктической зоны России - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017605196.html
Путин утвердил перечень объектов для развития Арктической зоны России
Путин утвердил перечень объектов для развития Арктической зоны России - РИА Новости, 17.05.2025
Путин утвердил перечень объектов для развития Арктической зоны России
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень объектов для включения их в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:19:00+03:00
2025-05-17T19:19:00+03:00
общество
россия
архангельск
мурманск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень объектов для включения их в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России. Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля. Перечень дополнительных мероприятий для включения в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России приведен на сайте Кремля в рамках приложения к перечню поручений главы государства. Согласно перечню дополнительных мероприятий, для агломерации Тикси-Найба поручено включить следующие мероприятия: строительство канализационного очистного сооружения, модернизация системы водоснабжения, строительство поликлиники и стационара, капитальный ремонт детской поликлиники, а также строительство многофункционального центра спорта и культуры. Для Архангельской агломерации, включающей в себя Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, поручено реконструировать ряд мостов и улиц Архангельска, строительство четвертого вывода тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ, технически перевооружить объекты электросетевого хозяйства, а также реконструировать сети водоснабжения и водоотведения Архангельска в территориальных округах Майская Горка и Варавино-Фактория, говорится в документе. Согласно перечню дополнительных мероприятий, для агломерации Салехард-Лабытнанги поручено провести мероприятия по развитию местного аэропорта, построить участок автодороги Харп - Горнолыжный центр и создать в поселке Харп научно-образовательный комплекс Международной арктической станции "Снежинка". В Кемско-Беломорской агломерации поручено провести реконструкцию участков автодороги и мостов, говорится на сайте. В городском округе Эгвекинот в будет проведена модернизация жилищного фонда. В Диксоне в комплексный план включено строительство многофункционального культурно-досугового центра со спортивным залом, следует из документа.
https://ria.ru/20250327/putin-2007738259.html
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
россия
архангельск
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aeb7678c46fff458d72306dc601f69f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, архангельск, мурманск, владимир путин
Общество, Россия, Архангельск, Мурманск, Владимир Путин
Путин утвердил перечень объектов для развития Арктической зоны России

Путин утвердил строительство и реконструкцию соцобъектов в городах в Арктике

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень объектов для включения их в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России.
Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля. Перечень дополнительных мероприятий для включения в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России приведен на сайте Кремля в рамках приложения к перечню поручений главы государства.
Путин на презентации мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин ознакомился с мастер-планами опорных населенных пунктов в Арктике
27 марта, 17:07
Согласно перечню дополнительных мероприятий, для агломерации Тикси-Найба поручено включить следующие мероприятия: строительство канализационного очистного сооружения, модернизация системы водоснабжения, строительство поликлиники и стационара, капитальный ремонт детской поликлиники, а также строительство многофункционального центра спорта и культуры.
Для Архангельской агломерации, включающей в себя Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, поручено реконструировать ряд мостов и улиц Архангельска, строительство четвертого вывода тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ, технически перевооружить объекты электросетевого хозяйства, а также реконструировать сети водоснабжения и водоотведения Архангельска в территориальных округах Майская Горка и Варавино-Фактория, говорится в документе.
Согласно перечню дополнительных мероприятий, для агломерации Салехард-Лабытнанги поручено провести мероприятия по развитию местного аэропорта, построить участок автодороги Харп - Горнолыжный центр и создать в поселке Харп научно-образовательный комплекс Международной арктической станции "Снежинка".
В Кемско-Беломорской агломерации поручено провести реконструкцию участков автодороги и мостов, говорится на сайте. В городском округе Эгвекинот в будет проведена модернизация жилищного фонда. В Диксоне в комплексный план включено строительство многофункционального культурно-досугового центра со спортивным залом, следует из документа.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны
Вчера, 17:41
 
ОбществоРоссияАрхангельскМурманскВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала