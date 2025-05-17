https://ria.ru/20250517/putin-2017603516.html

Путин порекомендовал ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс

Путин порекомендовал ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс - РИА Новости, 17.05.2025

Путин порекомендовал ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T19:06:00+03:00

2025-05-17T19:06:00+03:00

2025-05-17T19:06:00+03:00

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владимир путин

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вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ, предусматривающих совершенствование правового регулирования отношений, связанных с созданием лесных дорог, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства России, прошедшего 14 апреля. Он опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации с учетом ранее данного поручения ускорить рассмотрение проекта федерального закона №501213-8 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации", предусматривающего совершенствование правового регулирования отношений, связанных с созданием лесных дорог", - сообщается в документе. Согласно перечню поручений, доклад должен быть представлен до 1 августа, ответственные - премьер РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф