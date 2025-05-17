https://ria.ru/20250517/putin-2017603516.html
Путин порекомендовал ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс
Путин порекомендовал ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс - РИА Новости, 17.05.2025
Путин порекомендовал ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс
Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:06:00+03:00
2025-05-17T19:06:00+03:00
2025-05-17T19:06:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ, предусматривающих совершенствование правового регулирования отношений, связанных с созданием лесных дорог, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства России, прошедшего 14 апреля. Он опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации с учетом ранее данного поручения ускорить рассмотрение проекта федерального закона №501213-8 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации", предусматривающего совершенствование правового регулирования отношений, связанных с созданием лесных дорог", - сообщается в документе. Согласно перечню поручений, доклад должен быть представлен до 1 августа, ответственные - премьер РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин порекомендовал ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс
Путин призвал ГД ускорить рассмотрение проекта об изменениях в Лесном кодексе