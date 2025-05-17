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Путин порекомендовал ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс - РИА Новости, 17.05.2025
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19:06 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017603516.html
Путин порекомендовал ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс
Путин порекомендовал ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс - РИА Новости, 17.05.2025
Путин порекомендовал ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс
Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:06:00+03:00
2025-05-17T19:06:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ, предусматривающих совершенствование правового регулирования отношений, связанных с созданием лесных дорог, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства России, прошедшего 14 апреля. Он опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации с учетом ранее данного поручения ускорить рассмотрение проекта федерального закона №501213-8 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации", предусматривающего совершенствование правового регулирования отношений, связанных с созданием лесных дорог", - сообщается в документе. Согласно перечню поручений, доклад должен быть представлен до 1 августа, ответственные - премьер РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин порекомендовал ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс

Путин призвал ГД ускорить рассмотрение проекта об изменениях в Лесном кодексе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ, предусматривающих совершенствование правового регулирования отношений, связанных с созданием лесных дорог, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства России, прошедшего 14 апреля. Он опубликован на сайте Кремля.
«
"Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации с учетом ранее данного поручения ускорить рассмотрение проекта федерального закона №501213-8 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации", предусматривающего совершенствование правового регулирования отношений, связанных с созданием лесных дорог", - сообщается в документе.
Согласно перечню поручений, доклад должен быть представлен до 1 августа, ответственные - премьер РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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