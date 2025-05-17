Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных деревьев - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017602160.html
Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных деревьев
Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных деревьев - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных деревьев
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оценить целесообразность проведения опытных работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:56:00+03:00
2025-05-17T18:56:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013190683_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_3df76a6356bac7d59690ad75b58ba729.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оценить целесообразность проведения опытных работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с повышенной скоростью роста, а также перспективы создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения... о целесообразности проведения при участии заинтересованных организаций научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины в целях оценки возможности создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины",- говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 июля.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013190683_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_c7b558d9ff6efad38ffe718c3bb1897a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных деревьев

Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных деревьев в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оценить целесообразность проведения опытных работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с повышенной скоростью роста, а также перспективы создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... представить предложения... о целесообразности проведения при участии заинтересованных организаций научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины в целях оценки возможности создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины",- говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 июля.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны
Вчера, 17:41
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала