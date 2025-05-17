https://ria.ru/20250517/putin-2017602160.html

Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных деревьев

Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных деревьев - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных деревьев

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оценить целесообразность проведения опытных работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:56:00+03:00

2025-05-17T18:56:00+03:00

2025-05-17T18:56:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оценить целесообразность проведения опытных работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с повышенной скоростью роста, а также перспективы создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения... о целесообразности проведения при участии заинтересованных организаций научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины в целях оценки возможности создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины",- говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 июля.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин