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Путин поручил расширить использование низкосортной древесины и пеллет - РИА Новости, 17.05.2025
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18:54 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017601515.html
Путин поручил расширить использование низкосортной древесины и пеллет
Путин поручил расширить использование низкосортной древесины и пеллет - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил расширить использование низкосортной древесины и пеллет
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа утвердить дорожную карту по расширению использования низкосортной древесины и пеллет на период до 2035 года. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:54:00+03:00
2025-05-17T18:54:00+03:00
экономика
жкх
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа утвердить дорожную карту по расширению использования низкосортной древесины и пеллет на период до 2035 года. "Правительству Российской Федерации... разработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации и организаций и утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по расширению использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности и пеллет на период до 2035 года, а также обеспечить его реализацию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения - 1 августа. При разработке указанного плана мероприятий поручено обратить внимание на предоставление государственной поддержки в целях финансирования мероприятий по модернизации котельных для использования пеллет и строительства новых котельных, работающих на биотопливе, прежде всего на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов, на оптимизацию требований к проведению государственных экспертиз при возведении блочно-модульных котельных, работающих на биотопливе, на оценку необходимости поддержки строительства теплоэлектроцентралей, работающих на биотопливе, на стимулирование модернизации систем угольного отопления и перевода частных домовладений с печного отопления на твердотопливные котлы, работающие на биотопливе, в том числе на рассмотрение вопроса о софинансировании таких мероприятий производителями биотоплива, на целесообразность перевода на биотопливо (пеллеты, брикеты) котельных, находящихся на балансе МЧС России, ФСИН России, Минобороны России, Росгвардии, открытого акционерного общества "Российские железные дороги", других заинтересованных органов и организаций, с учетом соблюдения требований в области охраны окружающей среды, а также на создание и внедрение новых технологий использования отходов лесной промышленности.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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экономика, жкх, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Экономика, ЖКХ, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин поручил расширить использование низкосортной древесины и пеллет

Путин поручил утвердить дорожную карту по расширению использования пеллет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа утвердить дорожную карту по расширению использования низкосортной древесины и пеллет на период до 2035 года.
«
"Правительству Российской Федерации... разработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации и организаций и утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по расширению использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности и пеллет на период до 2035 года, а также обеспечить его реализацию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения - 1 августа.
При разработке указанного плана мероприятий поручено обратить внимание на предоставление государственной поддержки в целях финансирования мероприятий по модернизации котельных для использования пеллет и строительства новых котельных, работающих на биотопливе, прежде всего на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов, на оптимизацию требований к проведению государственных экспертиз при возведении блочно-модульных котельных, работающих на биотопливе, на оценку необходимости поддержки строительства теплоэлектроцентралей, работающих на биотопливе, на стимулирование модернизации систем угольного отопления и перевода частных домовладений с печного отопления на твердотопливные котлы, работающие на биотопливе, в том числе на рассмотрение вопроса о софинансировании таких мероприятий производителями биотоплива, на целесообразность перевода на биотопливо (пеллеты, брикеты) котельных, находящихся на балансе МЧС России, ФСИН России, Минобороны России, Росгвардии, открытого акционерного общества "Российские железные дороги", других заинтересованных органов и организаций, с учетом соблюдения требований в области охраны окружающей среды, а также на создание и внедрение новых технологий использования отходов лесной промышленности.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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ЭкономикаЖКХРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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