Путин поручил усилить информирование о налоговом вычете за ГТО
Путин поручил усилить разъяснительную работу по налоговому вычету за сдачу ГТО
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам получения налогоплательщиками социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета за плановую сдачу ГТО.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства России, прошедшего 14 апреля. Он опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству РФ разработать совместно с исполнительными органами субъектов РФ и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию", утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на усиление информационно-разъяснительной работы по вопросам получения налогоплательщиком социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с выполнением нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", - говорится в перечне поручений.
Согласно документу, доклад по данному вопросу ожидается до 1 июля, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.