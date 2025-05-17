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Путин поручил усилить информирование о налоговом вычете за ГТО - РИА Новости, 17.05.2025
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18:48 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017599259.html
Путин поручил усилить информирование о налоговом вычете за ГТО
Путин поручил усилить информирование о налоговом вычете за ГТО - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил усилить информирование о налоговом вычете за ГТО
Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам получения налогоплательщиками социального... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:48:00+03:00
2025-05-17T18:48:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
михаил кузнецов (экс-губернатор)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам получения налогоплательщиками социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета за плановую сдачу ГТО. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства России, прошедшего 14 апреля. Он опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ разработать совместно с исполнительными органами субъектов РФ и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию", утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на усиление информационно-разъяснительной работы по вопросам получения налогоплательщиком социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с выполнением нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", - говорится в перечне поручений. Согласно документу, доклад по данному вопросу ожидается до 1 июля, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, михаил кузнецов (экс-губернатор)
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Михаил Кузнецов (экс-губернатор)
Путин поручил усилить информирование о налоговом вычете за ГТО

Путин поручил усилить разъяснительную работу по налоговому вычету за сдачу ГТО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам получения налогоплательщиками социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета за плановую сдачу ГТО.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства России, прошедшего 14 апреля. Он опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ разработать совместно с исполнительными органами субъектов РФ и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию", утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на усиление информационно-разъяснительной работы по вопросам получения налогоплательщиком социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с выполнением нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", - говорится в перечне поручений.
Согласно документу, доклад по данному вопросу ожидается до 1 июля, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинМихаил Кузнецов (экс-губернатор)
 
 
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