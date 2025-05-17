https://ria.ru/20250517/putin-2017599259.html

Путин поручил усилить информирование о налоговом вычете за ГТО

Путин поручил усилить информирование о налоговом вычете за ГТО - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил усилить информирование о налоговом вычете за ГТО

Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам получения налогоплательщиками социального... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:48:00+03:00

2025-05-17T18:48:00+03:00

2025-05-17T18:48:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

михаил кузнецов (экс-губернатор)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам получения налогоплательщиками социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета за плановую сдачу ГТО. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства России, прошедшего 14 апреля. Он опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ разработать совместно с исполнительными органами субъектов РФ и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию", утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на усиление информационно-разъяснительной работы по вопросам получения налогоплательщиком социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с выполнением нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", - говорится в перечне поручений. Согласно документу, доклад по данному вопросу ожидается до 1 июля, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, михаил мишустин, михаил кузнецов (экс-губернатор)