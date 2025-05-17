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Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре - РИА Новости, 17.05.2025
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18:40 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017598124.html
Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре
Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре
Президент России Владимир Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре, завершив соответствующие работы в 2030 году. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:40:00+03:00
2025-05-17T18:40:00+03:00
нарьян-мар
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре, завершив соответствующие работы в 2030 году. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Для агломерации Нарьян-Мара - реконструкция аэродрома аэропорта Нарьян-Мар в 2027-2030 годах", - сообщается в документе.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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нарьян-мар, россия, мурманск, владимир путин
Нарьян-Мар, Россия, Мурманск, Владимир Путин
Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре

Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре в 2027-2030 годах

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкАэропорт в городе Нарьян-Мар
Аэропорт в городе Нарьян-Мар - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Аэропорт в городе Нарьян-Мар. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре, завершив соответствующие работы в 2030 году.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
«
"Для агломерации Нарьян-Мара - реконструкция аэродрома аэропорта Нарьян-Мар в 2027-2030 годах", - сообщается в документе.
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Нарьян-МарРоссияМурманскВладимир Путин
 
 
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