https://ria.ru/20250517/putin-2017598124.html
Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре
Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре
Президент России Владимир Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре, завершив соответствующие работы в 2030 году. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:40:00+03:00
2025-05-17T18:40:00+03:00
2025-05-17T18:40:00+03:00
нарьян-мар
россия
мурманск
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре, завершив соответствующие работы в 2030 году. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Для агломерации Нарьян-Мара - реконструкция аэродрома аэропорта Нарьян-Мар в 2027-2030 годах", - сообщается в документе.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нарьян-мар, россия, мурманск, владимир путин
Нарьян-Мар, Россия, Мурманск, Владимир Путин
Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре
Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре в 2027-2030 годах