https://ria.ru/20250517/putin-2017598124.html

Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре

Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре

Президент России Владимир Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре, завершив соответствующие работы в 2030 году. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:40:00+03:00

2025-05-17T18:40:00+03:00

2025-05-17T18:40:00+03:00

нарьян-мар

россия

мурманск

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49796/02/497960245_0:11:3001:1699_1920x0_80_0_0_e0b418c2abaef021535bef94efed65e6.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре, завершив соответствующие работы в 2030 году. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Для агломерации Нарьян-Мара - реконструкция аэродрома аэропорта Нарьян-Мар в 2027-2030 годах", - сообщается в документе.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

нарьян-мар

россия

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нарьян-мар, россия, мурманск, владимир путин