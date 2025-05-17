https://ria.ru/20250517/putin-2017596575.html

Путин поручил включить спорторганизации в перечень для налогового вычета

Путин поручил включить спорторганизации в перечень для налогового вычета - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил включить спорторганизации в перечень для налогового вычета

Путин поручил автоматически включать спортивные организации в перечень компаний для налогового вычета и размещать список на сайте Минспорта. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:33:00+03:00

2025-05-17T18:33:00+03:00

2025-05-17T18:33:00+03:00

владимир путин

экономика

спорт

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Путин поручил автоматически включать спортивные организации в перечень компаний для налогового вычета и размещать список на сайте Минспорта. Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить включение в автоматическом режиме (на основании сведений, находящихся в распоряжении государственных органов) физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве одного из видов деятельности, в перечень таких организаций и индивидуальных предпринимателей в целях предоставления налогоплательщикам социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг", - говорится в сообщении.

https://rsport.ria.ru/20250414/putin-2011232366.html

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2025

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владимир путин, экономика, спорт