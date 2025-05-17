https://ria.ru/20250517/putin-2017596575.html
Путин поручил включить спорторганизации в перечень для налогового вычета
Путин поручил включить спорторганизации в перечень для налогового вычета - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил включить спорторганизации в перечень для налогового вычета
Путин поручил автоматически включать спортивные организации в перечень компаний для налогового вычета и размещать список на сайте Минспорта. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:33:00+03:00
2025-05-17T18:33:00+03:00
2025-05-17T18:33:00+03:00
владимир путин
экономика
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_0:148:3007:1839_1920x0_80_0_0_642f7b1dca17d7079f45fd9adb2d1903.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Путин поручил автоматически включать спортивные организации в перечень компаний для налогового вычета и размещать список на сайте Минспорта. Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить включение в автоматическом режиме (на основании сведений, находящихся в распоряжении государственных органов) физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве одного из видов деятельности, в перечень таких организаций и индивидуальных предпринимателей в целях предоставления налогоплательщикам социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг", - говорится в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20250414/putin-2011232366.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0579563f15b84dc21431c3e090aa886f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, спорт
Владимир Путин, Экономика, Спорт
Путин поручил включить спорторганизации в перечень для налогового вычета
Путин поручил включить спорторганизации в список компаний для налогового вычета
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Путин поручил автоматически включать спортивные организации в перечень компаний для налогового вычета и размещать список на сайте Минспорта.
Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить включение в автоматическом режиме (на основании сведений, находящихся в распоряжении государственных органов) физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве одного из видов деятельности, в перечень таких организаций и индивидуальных предпринимателей в целях предоставления налогоплательщикам социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг", - говорится в сообщении.