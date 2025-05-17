https://ria.ru/20250517/putin-2017596387.html

Путин поручил увеличить объем работ по лесоустройству

Путин поручил увеличить объем работ по лесоустройству - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил увеличить объем работ по лесоустройству

Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопрос об увеличении объема проведения работ по лесоустройству,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:33:00+03:00

2025-05-17T18:33:00+03:00

2025-05-17T18:33:00+03:00

россия

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопрос об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля. "Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопросы об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, в том числе за счет заинтересованных лиц, и усилении контроля за организацией таких работ и их своевременным проведением", - сообщается в документе.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)