https://ria.ru/20250517/putin-2017596387.html
Путин поручил увеличить объем работ по лесоустройству
Путин поручил увеличить объем работ по лесоустройству - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил увеличить объем работ по лесоустройству
Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопрос об увеличении объема проведения работ по лесоустройству,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:33:00+03:00
2025-05-17T18:33:00+03:00
2025-05-17T18:33:00+03:00
россия
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопрос об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля. "Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопросы об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, в том числе за счет заинтересованных лиц, и усилении контроля за организацией таких работ и их своевременным проведением", - сообщается в документе.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Россия, Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Путин поручил увеличить объем работ по лесоустройству
Путин поручил Минприроды и Рослесхозу увеличить объем работ по лесоустройству