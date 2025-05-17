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Путин поручил увеличить объем работ по лесоустройству - РИА Новости, 17.05.2025
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18:33 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017596387.html
Путин поручил увеличить объем работ по лесоустройству
Путин поручил увеличить объем работ по лесоустройству - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил увеличить объем работ по лесоустройству
Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопрос об увеличении объема проведения работ по лесоустройству,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:33:00+03:00
2025-05-17T18:33:00+03:00
россия
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопрос об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля. "Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопросы об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, в том числе за счет заинтересованных лиц, и усилении контроля за организацией таких работ и их своевременным проведением", - сообщается в документе.
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россия, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Россия, Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Путин поручил увеличить объем работ по лесоустройству

Путин поручил Минприроды и Рослесхозу увеличить объем работ по лесоустройству

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопрос об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля.
«
"Минприроды России совместно с Рослесхозом рассмотреть вопросы об увеличении объема проведения работ по лесоустройству, в том числе за счет заинтересованных лиц, и усилении контроля за организацией таких работ и их своевременным проведением", - сообщается в документе.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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РоссияВладимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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