https://ria.ru/20250517/putin-2017595450.html

Путин поручил подумать об использовании беспилотников в лесоустройстве

Путин поручил подумать об использовании беспилотников в лесоустройстве - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил подумать об использовании беспилотников в лесоустройстве

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об использовании беспилотных авиационных систем при проведении работ по лесоустройству. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:25:00+03:00

2025-05-17T18:25:00+03:00

2025-05-17T18:25:00+03:00

россия

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

иван советников

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об использовании беспилотных авиационных систем при проведении работ по лесоустройству. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, прошедшего 14 апреля, опубликован на сайте Кремля. "Минприроды России совместно с Рослесхозом… рассмотреть вопросы… при участии заинтересованных организаций лесного комплекса представить предложения о применении цифровых технологий компьютерного зрения, машинного обучения, об использовании беспилотных авиационных систем и "лидаров" при проведении лесоустройства", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 июня 2025 года, ответственные - глава Минприроды Александр Козлов и глава Рослесхоза Иван Советников.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), иван советников, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)