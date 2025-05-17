https://ria.ru/20250517/putin-2017595450.html
Путин поручил подумать об использовании беспилотников в лесоустройстве
Путин поручил подумать об использовании беспилотников в лесоустройстве - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил подумать об использовании беспилотников в лесоустройстве
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об использовании беспилотных авиационных систем при проведении работ по лесоустройству. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:25:00+03:00
2025-05-17T18:25:00+03:00
2025-05-17T18:25:00+03:00
россия
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
иван советников
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об использовании беспилотных авиационных систем при проведении работ по лесоустройству. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, прошедшего 14 апреля, опубликован на сайте Кремля. "Минприроды России совместно с Рослесхозом… рассмотреть вопросы… при участии заинтересованных организаций лесного комплекса представить предложения о применении цифровых технологий компьютерного зрения, машинного обучения, об использовании беспилотных авиационных систем и "лидаров" при проведении лесоустройства", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 июня 2025 года, ответственные - глава Минприроды Александр Козлов и глава Рослесхоза Иван Советников.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), иван советников, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Россия, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Иван Советников, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Путин поручил подумать об использовании беспилотников в лесоустройстве
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