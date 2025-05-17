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Путин поручил увеличить мощности терминалов Мурманского узла - РИА Новости, 17.05.2025
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18:22 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017594865.html
Путин поручил увеличить мощности терминалов Мурманского узла
Путин поручил увеличить мощности терминалов Мурманского узла - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил увеличить мощности терминалов Мурманского узла
Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа представить предложения по увеличению минимум в три раза мощности терминалов Мурманского узла, связанных с... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:22:00+03:00
2025-05-17T18:22:00+03:00
экономика
россия
мурманск
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа представить предложения по увеличению минимум в три раза мощности терминалов Мурманского узла, связанных с железнодорожной сетью. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ… представить предложения по увеличению мощности терминалов Мурманского транспортного узла, связанных с железнодорожной сетью, не менее чем в три раза и по соответствующему развитию провозной способности ближних и дальних железнодорожных подходов к морскому порту Мурманск, определив сроки реализации, объемы и источники финансирования необходимых мероприятий", - говорится в перечне поручений. Срок - 1 августа, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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экономика, россия, мурманск, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Мурманск, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил увеличить мощности терминалов Мурманского узла

Путин поручил представить предложения по увеличению терминалов Мурманского узла

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа представить предложения по увеличению минимум в три раза мощности терминалов Мурманского узла, связанных с железнодорожной сетью.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ… представить предложения по увеличению мощности терминалов Мурманского транспортного узла, связанных с железнодорожной сетью, не менее чем в три раза и по соответствующему развитию провозной способности ближних и дальних железнодорожных подходов к морскому порту Мурманск, определив сроки реализации, объемы и источники финансирования необходимых мероприятий", - говорится в перечне поручений.
Срок - 1 августа, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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ЭкономикаРоссияМурманскВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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