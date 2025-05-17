https://ria.ru/20250517/putin-2017594865.html

Путин поручил увеличить мощности терминалов Мурманского узла

Путин поручил увеличить мощности терминалов Мурманского узла - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил увеличить мощности терминалов Мурманского узла

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа представить предложения по увеличению минимум в три раза мощности терминалов Мурманского узла, связанных с... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:22:00+03:00

2025-05-17T18:22:00+03:00

2025-05-17T18:22:00+03:00

экономика

россия

мурманск

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа представить предложения по увеличению минимум в три раза мощности терминалов Мурманского узла, связанных с железнодорожной сетью. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ… представить предложения по увеличению мощности терминалов Мурманского транспортного узла, связанных с железнодорожной сетью, не менее чем в три раза и по соответствующему развитию провозной способности ближних и дальних железнодорожных подходов к морскому порту Мурманск, определив сроки реализации, объемы и источники финансирования необходимых мероприятий", - говорится в перечне поручений. Срок - 1 августа, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, мурманск, владимир путин, михаил мишустин