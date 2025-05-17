https://ria.ru/20250517/putin-2017593850.html
Путин дал поручения по финансированию медпомощи жителям Крайнего Севера
Путин дал поручения по финансированию медпомощи жителям Крайнего Севера - РИА Новости, 17.05.2025
Путин дал поручения по финансированию медпомощи жителям Крайнего Севера
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы финансирования расходов, связанных с оказанием медпомощи жителям Крайнего РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:14:00+03:00
2025-05-17T18:14:00+03:00
2025-05-17T18:22:00+03:00
владимир путин
общество
здоровье - общество
россия
мурманск
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы финансирования расходов, связанных с оказанием медпомощи жителям Крайнего Севера.Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля."Выработать дополнительные механизмы финансирования расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера", - говорится в перечне поручений.Согласно документу, срок исполнения - 1 июля, ответственный - премьер России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, здоровье - общество, россия, мурманск, михаил мишустин
Владимир Путин, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Мурманск, Михаил Мишустин
Путин дал поручения по финансированию медпомощи жителям Крайнего Севера
Путин поручил разработать механизм финансирования медпомощи на Крайнем Севере