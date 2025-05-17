https://ria.ru/20250517/putin-2017593850.html

Путин дал поручения по финансированию медпомощи жителям Крайнего Севера

Путин дал поручения по финансированию медпомощи жителям Крайнего Севера - РИА Новости, 17.05.2025

Путин дал поручения по финансированию медпомощи жителям Крайнего Севера

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы финансирования расходов, связанных с оказанием медпомощи жителям Крайнего РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:14:00+03:00

2025-05-17T18:14:00+03:00

2025-05-17T18:22:00+03:00

владимир путин

общество

здоровье - общество

россия

мурманск

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы финансирования расходов, связанных с оказанием медпомощи жителям Крайнего Севера.Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля."Выработать дополнительные механизмы финансирования расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера", - говорится в перечне поручений.Согласно документу, срок исполнения - 1 июля, ответственный - премьер России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

россия

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, общество, здоровье - общество, россия, мурманск, михаил мишустин