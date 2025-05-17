https://ria.ru/20250517/putin-2017593674.html
Путин поручил обеспечить экспорт пеллет в Китай
Путин поручил обеспечить экспорт пеллет в Китай - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил обеспечить экспорт пеллет в Китай
Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 мая принять меры по обеспечению возможности экспорта в КНР пеллет, произведенных в России. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:13:00+03:00
2025-05-17T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 мая принять меры по обеспечению возможности экспорта в КНР пеллет, произведенных в России.Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, прошедшего 14 апреля 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Принять меры, направленные на обеспечение возможности экспорта в Китайскую Народную Республику пеллет, произведенных в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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китай, владимир путин, россия, в мире
Китай, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин поручил обеспечить экспорт пеллет в Китай
Путин поручил обеспечить экспорт пеллет, произведенных в России, в Китай