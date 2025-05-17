https://ria.ru/20250517/putin-2017593674.html

Путин поручил обеспечить экспорт пеллет в Китай

Путин поручил обеспечить экспорт пеллет в Китай - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил обеспечить экспорт пеллет в Китай

Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 мая принять меры по обеспечению возможности экспорта в КНР пеллет, произведенных в России. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:13:00+03:00

2025-05-17T18:13:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 мая принять меры по обеспечению возможности экспорта в КНР пеллет, произведенных в России.Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, прошедшего 14 апреля 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Принять меры, направленные на обеспечение возможности экспорта в Китайскую Народную Республику пеллет, произведенных в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250517/putin-2017593850.html

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