https://ria.ru/20250517/putin-2017593239.html

В арктических районах могут создать площадки для грузовых БПЛА

В арктических районах могут создать площадки для грузовых БПЛА - РИА Новости, 17.05.2025

В арктических районах могут создать площадки для грузовых БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в арктических субъектах посадочных площадок для грузовых беспилотников. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:07:00+03:00

2025-05-17T18:07:00+03:00

2025-05-17T18:07:00+03:00

россия

мурманск

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в арктических субъектах посадочных площадок для грузовых беспилотников. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ… рассмотреть вопрос: … о создании в субъектах Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, инфраструктуры посадочных площадок для грузовых беспилотных летательных аппаратов в целях обеспечения доставки грузов в труднодоступные местности и на территории, отделенные водными преградами", - говорится в перечне поручений. Срок - 1 июля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250517/putin-2017586738.html

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россия, мурманск, владимир путин, михаил мишустин