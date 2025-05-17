https://ria.ru/20250517/putin-2017592953.html

Путин поручил выделить средства на спасательную инфраструктуру на Ямале

Путин поручил выделить средства на спасательную инфраструктуру на Ямале - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил выделить средства на спасательную инфраструктуру на Ямале

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить в 2026-2028 годах средства на проектирование и строительство объектов аварийно-спасательной... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:05:00+03:00

2025-05-17T18:05:00+03:00

2025-05-17T18:05:00+03:00

россия

красноярский край

мурманск

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить в 2026-2028 годах средства на проектирование и строительство объектов аварийно-спасательной инфраструктуры в населенных пунктах Якутии, Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта. "Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить в 2026–2028 годах выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов аварийно-спасательной инфраструктуры в населенных пунктах Тикси (Республика Саха (Якутия)), Диксон, Хатанга (Красноярский край), Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ)", - сообщается в документе. На сайте отмечается, что объекты должны проектироваться с учетом возможности совместного размещения подразделений МЧС России, Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) России, Росморречфлота и Федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба".

https://ria.ru/20250517/putin-2017589984.html

россия

красноярский край

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, красноярский край, мурманск, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), общество