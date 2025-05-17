https://ria.ru/20250517/putin-2017592953.html
Путин поручил выделить средства на спасательную инфраструктуру на Ямале
Путин поручил выделить средства на спасательную инфраструктуру на Ямале - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил выделить средства на спасательную инфраструктуру на Ямале
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить в 2026-2028 годах средства на проектирование и строительство объектов аварийно-спасательной... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:05:00+03:00
2025-05-17T18:05:00+03:00
2025-05-17T18:05:00+03:00
россия
красноярский край
мурманск
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить в 2026-2028 годах средства на проектирование и строительство объектов аварийно-спасательной инфраструктуры в населенных пунктах Якутии, Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта. "Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить в 2026–2028 годах выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов аварийно-спасательной инфраструктуры в населенных пунктах Тикси (Республика Саха (Якутия)), Диксон, Хатанга (Красноярский край), Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ)", - сообщается в документе. На сайте отмечается, что объекты должны проектироваться с учетом возможности совместного размещения подразделений МЧС России, Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) России, Росморречфлота и Федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба".
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россия, красноярский край, мурманск, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), общество
Россия, Красноярский край, Мурманск, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Общество
Путин поручил выделить средства на спасательную инфраструктуру на Ямале
Путин поручил выделить средства на аварийно-спасательную инфраструктуру на Ямале