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Путин поручил создать центры компетенций в сфере развития городов - РИА Новости, 17.05.2025
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17:55 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017589984.html
Путин поручил создать центры компетенций в сфере развития городов
Путин поручил создать центры компетенций в сфере развития городов - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил создать центры компетенций в сфере развития городов
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с исполнительными органами субъектов создать центры компетенций в сфере социально-экономического... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:55:00+03:00
2025-05-17T17:55:00+03:00
россия
мурманск
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с исполнительными органами субъектов создать центры компетенций в сфере социально-экономического развития городов. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск от 27 марта опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ обеспечить создание и функционирование центров компетенций в сфере социально-экономического и пространственного развития городов", - говорится в перечне поручений. Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря, ответственные - премьер РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.
https://ria.ru/20250512/putin-2016486592.html
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россия, мурманск, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Мурманск, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил создать центры компетенций в сфере развития городов

Путин поручил правительству создать центры компетенций в сфере развития городов

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с исполнительными органами субъектов создать центры компетенций в сфере социально-экономического развития городов.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск от 27 марта опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ обеспечить создание и функционирование центров компетенций в сфере социально-экономического и пространственного развития городов", - говорится в перечне поручений.
Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря, ответственные - премьер РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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РоссияМурманскВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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