https://ria.ru/20250517/putin-2017589984.html

Путин поручил создать центры компетенций в сфере развития городов

Путин поручил создать центры компетенций в сфере развития городов - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил создать центры компетенций в сфере развития городов

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с исполнительными органами субъектов создать центры компетенций в сфере социально-экономического... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:55:00+03:00

2025-05-17T17:55:00+03:00

2025-05-17T17:55:00+03:00

россия

мурманск

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с исполнительными органами субъектов создать центры компетенций в сфере социально-экономического развития городов. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск от 27 марта опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ обеспечить создание и функционирование центров компетенций в сфере социально-экономического и пространственного развития городов", - говорится в перечне поручений. Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря, ответственные - премьер РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

https://ria.ru/20250512/putin-2016486592.html

россия

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мурманск, владимир путин, михаил мишустин